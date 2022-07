A Pechino 'Tota Italia, alle origini di una nazione'

PECHINO - 'Tota Italia. Alle origini di una Nazione' è la grande mostra inaugurata a Pechino per celebrare, a dispetto dei rinvii legati alla pandemia, l'Anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina, a coronamento degli eventi programmati per i 50 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali. Sono più di 500 i pezzi esposti al Museo Nazionale della Cina su piazza Tienanman, che celebra i 110 anni della sua fondazione, in un suggestivo allestimento aperto al pubblico fino al 9 ottobre.

L'esibizione racconta il processo di 'romanizzazione' della penisola seguendo la descrizione della straordinaria varietà e ricchezza culturale dell'Italia preromana, segnata dal mosaico di genti e tradizioni: ripercorre le tappe che portarono alla riunificazione sotto le insegne di Roma, dal IV secolo a.C.

all'età giulio-claudia.

Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina, Huang Kunming, membro del Politburo e ministro della Propaganda del Pcc, ha letto un messaggio inaugurale del presidente Xi Jinping, che ha indicato Cina e Italia come "eccezionali rappresentanti delle civiltà orientali e occidentali". La mostra, ha aggiunto Xi, "coglierà l'occasione per promuovere gli scambi e l'apprendimento reciproco tra le civiltà, i legami interpersonali e dare nuova vitalità allo sviluppo delle relazioni Cina-Italia". Ha rimarcato poi l'importanza di "sostenere i valori di uguaglianza, apprendimento reciproco, dialogo e tolleranza tra civiltà" con "l'apprendimento reciproco", trascendendo "la superiorità delle civiltà attraverso la convivenza" per la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità.

Il ministro della Cultura Dario Franceschini, invece, ha letto in un video un messaggio di congratulazioni del presidente Sergio Mattarella, sottolineando come "la cooperazione culturale sia una parte importante dell'amicizia Italia-Cina". A dispetto della pandemia del Covid-19, "il rapporto tra i due Paesi è profondamente radicato", così come il sentimento di "amicizia".

L'ambasciatore Luca Ferrari, da parte sua, ha ricordtao come l'iniziativa sia un "motivo di orgoglio", dimostrando "la fondamentale forza della cultura come fattore di avvicinamento dei popoli anche in situazioni difficili". (ANSA).