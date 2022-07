Arte&Scienza: ipnotica performance laser in Area Science Park

(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - Al ritmo di suoni che ricordano brani di musica contemporanea, passaggi alla Karlheinz Stockhausen, sulla facciata di un edificio vengono proiettate rapidissime e mutevoli immagini di linee realizzate con raggi laser di colori diversi. Un continuo caleidoscopio in trasformazione che accelera, rallenta, rapisce con l'accoppiata suoni-immagini. E' lo spettacolo "LASER DRAWING" di Alberto Novello, artista multimediale, scienziato e compositore, che ha improvvisato con un sintetizzatore e un proiettore laser, ieri sera a conclusione di Art&Science Summer Party organizzato da Area Science Park nel medesimo campus, sul Carso triestino.

Un evento - alla prima edizione - al quale hanno partecipato centinaia di persone tra ricercatori, studiosi e studenti.

Dal lavoro di Novello si originano forme sorprendenti e ipnotiche che si rincorrono e si trasformano in continuazione, in uno spettacolo di luci e colori che cattura alla maniera di un moderno e tecnologico spettacolo pirotecnico.

Un'intera area del campus è stata destinata a un'animazione immersiva e interattiva, un universo fantascientifico in cui gli esseri umani condividono le risposte immunitarie con tutte le altre specie colpite dall'inquinamento da microplastiche, il progetto "The Sentinel Immune Self" dell'artista danese Sissel Marie Tonn vincitrice della residenza artistica ospitata proprio in Area Science Park.

Scopo di Art&Science Summer Party è stata la comunicazione della scienza attraverso i linguaggi artistici, grazie al lavoro di Sissel, ed a diverse performance e installazioni proposte da Dobialab. (ANSA).