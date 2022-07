Arrestato il regista iraniano Mohammad Rasoulof

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il regista iraniano Mohammad Rasoulof è stato arrestao insieme al collega Mostafa Al-Ahmad. Lo rendono noto su Twitter Kaveh Farnam e Farzad Pak, due produttori iraniani.

I due filmmaker sarebbero stati condotti in una località sconosciuta. Regista, produttore e sceneggiatore Rasoulof, cinquant'anni e una decina di film alle spalle, da sempre critico nei confronti del regime, due anni fa non aveva potuto ritirare l'Orso d'oro vinto al festival di Berlino per il suo film IL MALE NON ESISTE perché il governo non gli aveva dato autorizzazione a viaggiare.

Già al suo ritorno in Iran nel 2017 a Rasoulof era stato vietato di girare film e viaggiare fuori dal Paese essendo accusato di "propaganda contro il sistema" portata avanti dai suoi film. L'Associated Press ha riferito che l'arresto di ieri fa riferimento ad alcuni post pubblicati dai due registi sui social media che contenevano critiche alla violenza della polizia. (ANSA).