'1982 andata e ritorno' su SkyTg24 lo speciale per i 40 anni dal Mondiale di Spagna

11 luglio 1982. L'Italia è campione del Mondo. Il trionfo della Nazionale di Enzo Bearzot in Spagna segna un momento epocale e indelebile nella memoria degli Italiani. Una leggendaria impresa sportiva che portò un'intera Nazione a guardare al futuro con ottimismo e voglia di rinascita. Un'epoca a strati: sono anni di trasformazione e modernizzazione, di cambiamenti politici, mutazioni sociali ed estetiche, dopo gli Anni di Piombo e tristi eventi di cronaca come l'incidente aereo di Ustica e la tragedia di Vermicino.

ANSA.it 40 anni fa il Mundial, e l'Italia si riscoprì felice - Speciali I gol di Pablito e l'urlo di Tardelli: la vittoria più bella ©

Quella vittoria sportiva fu un evento simbolo del cambio di direzione del Paese. Quarant'anni dopo Sky TG24 fa un viaggio nel tempo, con lo speciale 1982 ANDATA E RITORNO, all'Italia di quegli anni. E lo fa proprio a bordo di quell'aereo che riportò a Roma il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e i campioni del mondo - attorno al tavolino dove si celebrò la memorabile partita a carte tra l'allora Capo dello Stato, il Commissario Tecnico Bearzot, il capitano Dino Zoff e Franco Causio. Lì il Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis incontra Beppe Bergomi, campione del mondo nell'82, l'economista Carlo Cottarelli e lo scrittore Giacomo Papi.

'1982 Andata e ritorno', a bordo dell'aereo dei Mondiali di Spagna Giuseppe De Bellis incontra Beppe Bergomi, Carlo Cottarelli e Giacomo Papi



Una conversazione in cui rivive l'impresa sportiva che ha caratterizzato l'avvio di una stagione di rinnovamento politico, sociale e di costume. Anni inoltre segnati da analogie sul piano economico rispetto al contesto attuale, dal rincaro delle materie prime all'inflazione, passando per il calo demografico e la pesante zavorra del debito pubblico.

Bergomi e i Mondiali dell'82: 'Ascoltavamo sempre Battiato'



Girato all'interno del Dc9 dell'Aeronautica Militare, nel Parco e Museo del volo di Volandia, lo speciale, curato dal giornalista di Sky TG24 Fabio Vitale, è punteggiato da immagini e documenti d'epoca, aneddoti dei protagonisti, contributi e testimonianze inedite. Le illustrazioni sono tratte da 11 luglio 1982, il libro di Paolo Castaldi, celebre graphic journalist sportivo, edito da Feltrinelli.

Una sezione dedicata sul sito skytg24.it e un podcast tratto dallo speciale, saranno tra i contenuti collegati a questa nuova produzione originale targata Sky TG24.

Bergomi ricorda Paolo Rossi: 'Una bella persona, gli volevi bene'

Lo speciale 1982 ANDATA E RITORNO andrà in prima TV sabato 9 luglio alle 21 su Sky TG24. Inoltre, lunedì 11 luglio, il canale 202 di Sky diventerà Sky Sport Calcio - ITALIA MUNDIAL 1982-2022 con, per tutto il giorno, una programmazione dedicata alla celebrazione della vittoria di Spagna '82 e dei protagonisti che la resero tale. L' appuntamento con 1982 ANDATA E RITORNO nel ricco palinsesto di Sky Sport, alle 21.15 su Sky Sport Calcio e alle 13 su Sky Sport Uno. Sempre lunedì lo speciale sarà anche su Sky Documentaries e in streaming su NOW e sempre disponibile on Demand