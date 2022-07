Musei: il direttore del Guggenheim lascia nel 2023

(ANSA) - NEW YORK, 08 LUG - Il direttore del Guggenheim, Richard Armstrong, lascia il suo posto al timone della Solomon R. Guggenheim Foundation a cui fanno capo i musei di New York, Venezia, Bilbao e Abu Dhabi.

"A un certo punto la prossima primavera lascero' il museo", ha detto Armstrong al "Financial Times" in una intervista pubblicata oggi: "Saranno passati oltre 15 anni a quel punto, ed e' molto tempo. Il board e' ringiovanito e attivo. E' un buon momento".

Armstrong aveva preso le redini del Guggenheim nel 2008 dopo le dimissioni di Thomas Krens, di cui aveva ereditato gli ambiziosi piani di espansione, dopo Bilbao in Medioriente: l'accordo per la sede satellite di Abu Dhabi era stato firmato solo due anni prima.

Il direttore uscente restera' in carica mentre il board comincia la ricerca del suo successore. Nell'annuncio ufficiale il Guggenheim ha sottolineato, del mandato di Armstrong, il suo interesse per raccontare "storie meno note e presentazioni approfondite di singoli artisti", tra cui il giapponese On Kawara, gli italiani Alberto Burri e Maurizio Cattelan, Agnes Martin, László Moholy-Nagy e Hilma af Klimt, quest'ultima la piu' visitata nella storia del museo di New York, oltre a retrospettive sul Futurismo italiano, l'arte contemporanea cinese e il gruppo tedesco Zero.

Armstrong si e' anche distinto nel fundraising coltivando attivamente rapporti con grandi aziende tra cui Deutsche Bank, BMW, UBS, Dior, Van Cleef & Arpels, Lavazza e piu' di recente LG. (ANSA).