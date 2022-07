Nathalie Portman "Tra noi donne ci sono tante super eroine"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Nathalie Portman, 41 anni e due figlie, è tante cose oltre ad essere Jane Foster, l'astrofisica destinata a diventare una Supereroina al femminile in THOR:LOVE & TUNDER di Taika Waititi da ieri in sala con Disney (in un giorno ha incassato già la cifra record di 1,4 mln). L'attrice è da sempre un'attivista politica, sostenitrice dei diritti degli animali, ambasciatrice della Speranza per la FINCA International (organizzazione che promuove il microcredito per aziende possedute da donne) e per il suo attivismo tra i giovani, nel 2010, ha ottenuto una nomination ai Do Something Awards della VH1, creati per onorare persone che fanno del bene.

La Portman è poi ovviamente una sostenitrice accanita del movimento Me-Too e nel 2018, lei che è ebrea, ha rifiutato il Premio Genesis, il Nobel di Israele, per il fatto che questo Paese si era proprio in quel periodo mobilitato contro Hamas, al confine di Gaza, causando decine di morti tra i palestinesi.

E se ancora non foste convinti dell'esistenza delle super-eroine nella realtà , la Portman, Oscar per il CIGNO NERO, è anche vegana e conosce ben sei lingue (tra cui l'arabo).

Sulla sentenza controrivoluzionaria Usa riguardo l'aborto, dice oggi a Roma con grande ottimismo: "Attenzione! La Corte Suprema non è il popolo americano, credo che alla fine tutto si risolva".

Mentre sulle donne in genere sottolinea: "Nella realtà di oggi ci sono molte più super-eroine di quanto si possa immaginare.

Allora perché meravigliarci se le troviamo anche al cinema! THOR:LOVE & TUNDER è un messaggio importante anche per i bambini, devono riconoscersi supereroi a qualsiasi genere appartengano". (ANSA).