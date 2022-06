Marco Mengoni a San Siro, un inno agli anni '70

Una passeggiata tra i suoi fan. Così Marco Mengoni compie il suo ingresso da debutto nel 'tempio' di San Siro. Le note sono quelle di 'Cambia un uomo' dall'ultimo album 'Materia (Terra)'; sugli schermi lui: nei backstage, nei live, momenti intimi in bianco e nero. È un flashback collettivo. Si compie il suo "ripartire dal pubblico", come aveva promesso.Per la sua tappa milanese di '#Marconeglistadi' Mengoni sceglie il mood dei grandi raduni musicali degli anni '70. La folla al suo passaggio si richiude. Un urlo liberatorio lo consacra all'adorazione del pubblico. Poi un solo 'grazie' commosso prima di attaccare con "Esseri umani" che si rivela un vero e proprio duetto con la folla, che la canta assieme a lui dall'inizio alla fine. "Sono passati due anni, sei mesi e un giorno dall'ultimo concerto" dice. "E oggi sono qui". Boato. Poi l'invito ai fan: "Visto che abbiamo cantato si potrebbero fare due passi di dance". È qui che parte 'No stress', l'ultimo singolo, inno alla libertà, in vetta alle classifiche radiofoniche dall'uscita dello scorso 6 maggio, le luci si spengono e a ballare, con i sei ballerini sul palco, è tutta San Siro. Un ritmo crescente sfocia nelle note di 'Voglio'. Tutto diventa rosso e fiamme alte dieci metri sbuffano dal palco.

Cronometri e countdown scandiscono 'Mohammed Alì': "Qui si vince o si perde in un attimo" indicano, come canta Mengoni. Luci psichedeliche trascinano dal punk di 'Psycho Killer' al rock di 'Credimi ancora' fino a scivolare verso il funky con l'arrangiamento live di 'Mi Fiderò' e 'Solo due Satelliti'. Lo stadio viene catapultato nel 1972: "Dimenticate di essere a Milano nel 2022" dicono due presentatori - entrambi interpretati da Mengoni - mentre gli schermi suggeriscono: 'Live from seventies'. E dopo un medley tutto anni '70 affidato alle coriste appare Mengoni, illuminato da un solo faro, per cantare 'Luce'. Arrangiamenti ad hoc per 'Proteggiti da me' e 'Parole in circolo' conducono a 'L'Essenziale', canzone che valse all'artista la vittoria a Sanremo nel 2013. Grazie all'organo, si passa quasi al gospel con 'Non passerai', per poi arrivare alla tribale 'Onde'.

"Razzismo-indifferenza-prevaricazione-sessismo-soprusi": sono alcune delle parole che scorrono in un flusso di coscienza mentre la voce di Marco, pacata, riflette: "Se solo bastasse eliminare le parole per eliminarne anche il significato". Ma conclude: "Non c'è più niente che mi fa paura". Finisce quasi sottovoce l'interpretazione di 'Hola'. "Grazie, grazie, grazie" dice lui, lasciando il posto a un applauso che non finisce. Sono molti i momenti in cui Mengoni si ferma e guarda a sua volta il suo spettacolo: il pubblico acclamante. Sfilano una dopo l'altra 'Ti Ho Voluto Bene Veramente', 'Duemila Volte', 'Come Neve', 'Venere e Marte', 'In Un Giorno Qualunque', in uno show che si trasforma sempre più in una festa di colori, coriandoli e festoni. "Emotivamente sensibile questa sera" confessa di essere Mengoni, senza trattenere le lacrime: "Qualunque sia la vostra passione auguro a tutti voi di provare quello che sto provando io stasera" dice al pubblico con voce rotta prima di intonare 'Guerriero'. La festa culmina con una tripletta tutta da ballare: 'Ma Stasera', 'Pronto a correre' e 'Io Ti Aspetto'. E in un attimo, Mengoni saluta i fan con il brano che è il suo augurio: 'Buona vita', "Buona vita Milano". Ospite d'onore del concerto è il team di X-Factor 2022, la trasmissione che ha siglato la carriera artistica di Marco Mengoni, dalla sua vittoria nel 2009: Fedez con Chiara Ferragni, Dargen D'Amico, Rkomi, J-Ax e Ambra Angiolini.