Ricky Martin tra gli ospiti di Felicità (Rai 2)

Ricky Martin, Milla Jovovich e Flavio Briatore sono tra gli ospiti della seconda puntata di Felicità il magazine di Pascal Vicedomini in onda su Raidue domani ore 11:15 ed in replica domenica sera al termine della Domenica Sportiva. Tra gli altri protagonisti del programma anche il giovane Matteo Bocelli, Elisabetta Gregoraci, Michele Morrone e il regista australiano Baz Luhrmann incontrati al Gala dell'Amfar a Cap D'Antibes. E poi, Pierfrancesco Favino in continua evoluzione, l'attrice croata Emma Kovac, Gigi D'Alessio alla vigilia del doppio evento a Napoli (17-18 giugno), e la cantante israeliana Noa, neo presidente del Festival della Musica ad Arona (Lago Maggiore). Per la rubrica dedicata alla solidarietà Francesca Tizzano intervista Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia. Per la formazione Caterina Milicchio incontra Ilario Losito, direttore didattico di Grandi Scuole. E infine per la rubrica "le sorprese non finiscono mai", Aurelio Trombetta entra nel set blindato di "Gold Diggers" nell'Acquario Romano col regista Valerio Esposito e il produttore Roberto Cipullo. (ANSA).