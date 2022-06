Miss Italia: Caterina Murino e molte donne talent scout

Saranno 160, otto per regione, le ragazze che si qualificheranno alle prefinali nazionali di Miss Italia 2022 dopo aver superato le selezioni in programma in tutta Italia. Il concorso guidato da Patrizia Mirigliani e giunto alla 83^ edizione riprende il suo corso regolare dopo il lungo periodo della pandemia e si rinnova con una rete di agenti regionali in cui spicca la presenza delle donne.

Nella nuova organizzazione locale spunta a sorpresa un aspetto inedito: tra gli esclusivisti del concorso risultano in grande prevalenza le presenze femminili con 15 regioni affidate a donne talent scout. Alcune hanno partecipato al concorso come miss ed hanno poi intrapreso la carriera di organizzatrici. In Sardegna sono addirittura quattro le responsabili al lavoro per le selezioni: sono guidate da Caterina Murino, attrice amata dalla Francia e dal Cinema internazionale e lei stessa miss del concorso che non ha mai dimenticato.

Oltre al titolo di cui si fregia la ragazza che rappresenta la propria regione, verranno elette Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Cinema e, in abbinamento agli sponsor del concorso, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Miluna, Miss Sport Givova, Miss Kissimo Biancaluna. Tra i partner anche REA Academy. A questi si aggiungerà una serie di titoli speciali legati alle regioni e alle loro bellezze naturali.

"È un momento straordinario - spiega Patrizia Mirigliani - con le nostre ragazze torneremo presto nelle piazze dei grandi comuni, nei piccoli borghi, nelle località storiche del Paese, nei luoghi più belli e caratteristici della provincia italiana.

Ci riprendiamo il nostro habitat, il nostro palcoscenico naturale, convinti, per quanto ci riguarda, di poter soddisfare le attese delle comunità che vivono e operano nelle singole regioni. Miss Italia - aggiunge la patron - riafferma la semplicità del modello centrato sulla scoperta del talento femminile e sulla bellezza: quella delle candidate, nuova e moderna, e quella del territorio". Il concorso di bellezza tornerà ad occupare location come villa Manin a Passariano di Codroipo, in provincia di Udine, le famose ville venete, il Museo Canova di Possagno nel trevigiano o piazze davanti a rinomate cattedrali, come in Sicilia, o piazzette esclusive come quella di Porto Cervo in Sardegna. E ancora Miss Italia sarà a Cava de' Tirreni, a Pomigliano d'Arco e a Galluccio, in Campania, dove a fare da cornice è l'entusiasmo unico del pubblico. Senza dimenticare Bellano, sulla sponda orientale del Lago di Como, Foligno, Cosenza, Lorica e Rocca Imperatore o Casciana Terme che si appresta ad accogliere l'elezione di Miss Toscana per la quarantesima volta consecutiva. Una piccola tradizione che ha portato fortuna anche a Carlo Conti che proprio qui ha mosso i suoi primi passi come presentatore.