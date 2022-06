Nel mare ci sono i coccodrilli diventa un cartoon

Nel 2018 con La stella di Andra e Tati raccontarono per la prima volta grazie a un cartoon la tragedia dell'Olocausto vista da due bambine e per il 2022 hanno scelto una storia altrettanto forte: Rosalba Vitellaro e lAlessandra Viola presentano a Cartoons on the Bay il trailer del film "Nel mare ci sono i coccodrilli" tratto dall'omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). "Siamo rimaste folgorate dalla bellezza della scrittura del libro di Fabio Geda - racconta la regista Vitellaro durante il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com a Pescara - e abbiamo pensato: 'perché non farne un cartone animato?' che è poi la molla che ci muove sempre. A quel punto abbiamo trovato la chiave per raccontarlo perché farlo come è scritto nel libro sarebbe stato didascalico e troppo lungo".

Il film, prodotto da Rai Kids con la società palermitana Larcadarte e il ministero dell'Istruzione, verrà trasmesso in autunno su Rai Gulp e verrà poi usato nelle scuole come strumento didattico. Dura 28 minuti circa e racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall'Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi vive a 34 anni con la famiglia. Si è laureato in Scienze Politiche a Torino e sta per avere la cittadinanza italiana dopo quasi 20 anni di attesa.

"La chiave per realizzare il cartone - spiega la Vitellaro - è stata la trasfigurazione di quello che Enaiatollah vede, come lo vede lui: un mondo estraneo che lui non riconosce, come non riconosce la lingua, ma attraverso la gentilezza lui riesce a riconoscere il volto delle persone che parlano con lui. Per farlo abbiamo fatto cinque ore di intervista a Enaiatollah. Le parole della voce fuori campo sono infatti sue. Adesso lui ha trent'anni a da pochi giorni ha avuto la cittadinanza italiana".

I disegni sono di Annalisa Corsi, la regia è della Vitellaro mentre Alessandra Viola ha scritto la sceneggiatura e dirige la produzione. "Sarà pronto già a fine giugno - dice - con le musiche di Michele Amadori, lo stesso autore di Andra e Tati.

Una storia forte come quella di Andra e Tati - conclude - abbiamo trovato un'altra volta un tema scottante da raccontare, con una meravigliosa scenografia". (ANSA).