All'asta Aston Martin di Sean Connery, l'auto di James Bond

Una Aston Martin di proprietà di Sean Connery sarà messa all'asta dagli eredi dell'attore tramite la Broad Arrow Auctions di Detroit il prossimo 18 agosto. Si tratta di una DB5 del 1964. Si stima che possa raggiungere i 2 milioni di dollari.

Connery, morto nel 2020, ha interpretato il ruolo dell'iconica spia britannica in sette film dal 1962 al 1983.

L'Aston Martin DB5 è apparsa in otto film del franchise James Bond a partire da Agente 007 - Missione Goldfinger (Goldfinger) del 1964, diretto da Guy Hamilton. Secondo il figlio Jason, Connery non guidò mai questo modello specifico in alcun film della saga 007, ma acquistò la vettura e amava guidarla. L'auto che andrà all'asta era inizialmente di colore nero, ma è stata verniciata in grigio argento in modo da essere simile a quella guidata nel film. Ha inoltre interni in pelle Connelly rossa.

Nell'ultimo film della serie, No Time To Die (2021) la DB5 è la vettura da cui Bond (Daniel Craig) aziona le mitragliatrici nascoste nei fari durante un drift a 360 gradi.