ANSA-BOX/Depp vs. Heard: Johnny a sorpresa suona a Sheffield

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 30 MAG - Mentre la giuria del processo Depp contro Heard si prepara a riprendere le deliberazioni, Johnny Depp è tornato alle sue radici musicali. Concluse venerdì le argomentazioni degli avvocati in aula, l'ex Pirata dei Caraibi è volato in Gran Bretagna e ieri ha sorpreso i fan a un concerto di Jeff Beck a Sheffield.

Secondo post di foto e video sui social, Johnny è salito sul palco con Beck per suonare la loro collaborazione "Isolation" del 2020, un remake della canzone di John Lennon dallo stesso nome. I due hanno poi suonato una cover di "What's Going On" di Marvin Gaye e "Little Wing' di Jimi Hendrix. Beck ha 77 anni e a metà anni '60 ha preso il posto di Eric Clapton nel gruppo rock The Yardbirds.

Prima di intraprendere la carriera di attore, anche Depp voleva fare il musicista e di questo ha parlato dal banco dei testimoni del processo di Fairfax in Virginia, notando che non aveva avuto il successo che avrebbe desiderato.

Intanto, sull'altra sponda dell'Atlantico, la giuria tornerà domani in camera di consiglio dopo il lungo ponte del Memorial Day. L'attesa tra i fan di Johnny e di Amber è altissima, e tuttavia, anche se tecnicamente un verdetto potrebbe arrivare domani stesso, è altamente improbabile che i giurati trovino l'unanimità nelle prossime 24 ore: i sette uomini e donne la cui identità resterà segreta per un anno - così ha deciso la giudice Penny Azcarate alla luce dell'attenzione spasmodica dei media - devono infatti esaminare sei settimane di testimonianze, registrazioni audio e video, sms e foto prima di emettere il loro parere.

Venerdì, concluse le argomentazioni degli avvocati, la giuria si è riunita per un paio di ore prima di aggiornarsi per il fine settimana. Il compito è di pronunciarsi su una doppia querela: quella di Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard per avergli rovinato la carriera con un articolo del "Washington Post" in cui lei, due anni dopo il divorzio, si era messa in piazza come vittima di violenza domestica; e la contro-denuncia della Heard, dopo che un avvocato dell'ex marito, Adam Waldman, aveva definito "una invenzione" le sue accuse.

Depp ha chiesto 50 milioni di dollari di danni. La Heard ha replicato con una richiesta di 100 milioni. I giurati potrebbero dare ragione all'uno o all'altro, a tutti e due o a nessuno.

Quale che sia il verdetto finale in tribunale, vincerà comunque chi dei due attori riuscirà a prevalere davanti alla corte della pubblica opinione: finora Depp, almeno in base alle interazioni sui social, sembra essere stato di gran lunga in vantaggio per tutta la durata del processo. (ANSA).