Cannes: programma del 26 maggio, tre film in concorso

C'è folla oggi in concorso al Festival di Cannes con ben tre film, mentre le sezioni parallele della kermesse spendono i loro ultimi fuochi e danno la stura a bilanci e commenti. L'autore più atteso è il veterano giapponese Kore-eda, per la prima volta impegnato a girare fuori dal suo paese. In programma:

- PACIFICATION di Albert Serra con Benoît Magimel, Pahoa Mahgafanau, Matahi Pambrun, Marc Susini, Sergi Lopez, IN CONCORSO. L'alto commissario di Francia De Roller è un diplomatico perfetto, impeccabile in pubblico e in privato, attento agli umori della popolazione di Tahiti. L'apparizione misteriosa di un sottomarino nelle acque polinesiane crea però comprensibile agitazione, nel ricordo degli esperimenti nucleari che sono una colpa mai rimossa della Francia ai danni di questo popolo.

- BROKER di Kore-eda Hirokazu con Song Kang-Ho, Doona Bae, Dong-won Gang.IN CONCORSO. In trasferta in Corea, il più amato regista giapponese vivente si concentra sulla sorte di due uomini che, in una notte piovosa, recuperano il bambino appena nato che una donna ha abbandonato. Il loro pellegrinaggio attraverso il paese per trovare una famiglia al neonato cambierà le loro vite.

- CLOSE di Lukas Dhont con Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne. IN CONCORSO. Ancora una storia di amicizia infantile e di un segreto inconfessabile che ora unisce e separa i tredicenni Léo e Rémi. La madre di Rémi cercherà di aiutarli.

- SALAM di Melanie Diam's, Houda Benyamina e Anne Cissé. FUORI CONCORSO. Il ritorno in scena, dopo un'attesa che dura da più di dieci anni, della rapper più amata di Francia, di origine maliana, che si racconta senza veli attraverso un percorso artistico che coincide con la sua vita.

- REBEL di Adil El Arbi e Bilall Fallah con Aboubakr Bensaihi, Amir El Arbi, Younes Bouab. FUORI CONCORSO. Il furore della guerra in Siria ritorna attuale in questa storia di fratellanza: Kamal è venuto ad aiutare i profughi e si trova bloccato a Raqqa, assediata; suo fratello minore Nassim vorrebbe raggiungerlo, ma diviene una facile preda dei guerriglieri dell'Isis. L'orrore del massacro arriva sul grande schermo.

- LE BLEU DU CAFTAN di Maryam Touzani con Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui. UN CERTAIN REGARD. Per la chiusura del secondo concorso di Cannes scende in campo il Marocco con una storia scritta dal celebre Nabil Ayush e incentrata sui rovelli di Halim che non può confessare la sua omosessualità e da anni vive un perfetto matrimonio con Mina che ne conosce il segreto. Quando la donna si ammala e il loro negozio di vestiti rischia di fallire, è proprio la complicità tra i due a sorreggerli.

- 1976 di Manuela Martelli con Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina. QUINZAINE DES REALISATEURS. Si prepara alla sua conclusione anche la celebre sezione parallela del festival con un bilancio di luci ed ombre. Il film dell'attrice e regista cilena segue la vita di Carmen alla metà degli anni'70, quando la società è scossa da forti contrasti sociali.

Carmen vive una vita senza scosse: sono le vacanze invernali e mentre la donna si occupa della ristrutturazione della casa al mare la famiglia va e viene da Santiago. Finché un giorno un prete le chiede di occuparsi di un giovane che si nasconde in parrocchia…

- LE PARFUM VERT di Nicolas Pariser con Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler. QUINZAINE DES REALISATEURS. Un celebre attore muore avvelenato in scena: tutti i sospetti si appuntano sul giovane Martin, ma sulle sue tracce - oltre alla polizia - c'è anche la misteriosa organizzazione che ha ordito l'omicidio. Con l'aiuto dell'amica Claire, il ragazzo si lancia in un'avventura a perdifiato per discolparsi e salvare la sua stessa vita.