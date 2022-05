Battiato, un anno senza il Maestro: il Comune di Catania gli dedica il Lungomare

Domenica prossima il Lungomare Ognina di Catania sarà intitolato a Franco Battiato, scomparso il 18 maggio dello scorso anno. Una breve cerimonia è in programma a partire delle 11 in piazza Consiglio d'Europa (ex piazza Nettuno), dove sarà svelata una targa. Si svolgerà alla presenza della giunta comunale guidata dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, che ha promosso l'iniziativa, e di Michele Battiato, fratello dello scomparso artista. Seguirà un concerto del Coro Lirico Siciliano, che si esibirà in un repertorio di canti e musiche di Battiato. L'intitolazione sarà l'evento clou del secondo appuntamento cittadino con Lungomare Fest, ovvero la pedonalizzazione del lungomare con iniziative promozionali di sport, spettacolo, solidarietà e tutela dell'ambiente. L'idea di intitolare il Lungomare a Franco Battiato, senza modificare la toponomastica dei viali, ricorda una nota del Comune di Catania, fu lanciata dall'allora sindaco Salvo Pogliese, il 18 maggio dello scorso anno, nelle ore successive alla scomparsa dell'artista.