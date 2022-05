Blanco e Mahmood, in gara all'Eurovision Song Contest per l'Italia co Brividi, hanno vinto il Best Lyrics Award, un premio al miglior testo della canzone assegnato da Eurostory, un magazine online dedicato all'evento. L'anno scorso il riconoscimento era toccato ai Maneskin con Zitti e buoni. "We're getting used to it", ' ci stiamo facendo l'abitudine', il commento di Damiano David sui social.