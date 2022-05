Eurovision, Achille Lauro: 'cavalcare il toro? Sono prontissimo'

Sul palco dell'Eurovision Song Contest Achille Lauro cavalcherà un toro meccanico. "Sono prontissimo", dice ai presentatori della cerimonia del Turquoise Carpet che dà il via alla kermesse musicale nella cornice barocca della Reggia di Venaria. Camicia rosa e smoking scuro, il cantante italiano partecipa alla manifestazione in rappresentanza di San Marino. "Dietro ogni performance c'è tantissimo lavoro - dice intervistato dai presentatori della cerimonia, in diretta su RaiPlay - Per preparare uno spettacolo servono professionisti e idee".