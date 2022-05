Tv: a 40 anni da morte Villeneuve, la famiglia in un docu su Sky

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il Gran Premio di Miami l'8 maggio segnerà 40 anni dal giorno in cui il pilota canadese Gilles Villeneuve perse tragicamente la vita in un incidente al Gran Premio del Belgio a Zolder. Aveva solo 32 anni. La famiglia di Villeneuve, tra cui la moglie Joann, la figlia Melanie e il figlio campione del mondo di F1© Jacques, ha ricordato l'occasione con una potente intervista sull'eredità che l'icona dell'automobilismo ha lasciato. L'intervista farà parte del documentario Sky Original Villeneuve&Pironi prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Villeneuve&Pironi racconterà la storia dei due talentuosi piloti di F1©: Gilles Villeneuve e Didier Pironi, uniti dalla loro passione per la velocità e dalla determinazione a vincere, ma divisi da un episodio molto controverso. Il documentario è realizzato da Noah Media Group per Sky Studios e Sky Italia e sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW. Nell'intervista raccolta all'ultimo Gran Premio d'Italia a Imola, Joann Villeneuve parla della vita e dell'eredità di Gilles: "Gilles credeva che si debba vivere al limite. Per lui la cosa migliore era baciare il guardrail", dice nella clip esclusiva. Rilasciate anche immagini di Joann a Imola e un'immagine di archivio di Gilles con la famiglia.

Carismatico e schietto, il canadese di umili origini aveva realizzato il suo sogno di correre in Formula 1©. Dotato di un grande talento, deliziava i puristi dello sport e catturava l'immaginazione dei fan di tutto il mondo. L'amato "figlio putativo" del leggendario Enzo Ferrari, all'inizio degli anni '80 sembrava destinato a dominare la F1©. Nell'aprile 1982 Imola fu il luogo dell'ormai famigerato "tradimento" tra i compagni di squadra della Ferrari Gilles e Didier. Villeneuve&Pironi racconterà questa storia con il contributo, per la prima volta, di entrambe le famiglie. Attualmente in produzione nel Regno Unito, Canada, Francia e Italia e in collaborazione con Sky Italia, entrambe le famiglie Villeneuve e Pironi, rispettivamente, contribuiranno al documentario, così come alcuni dei più grandi nomi della storia della Formula 1©. Il film sarà diretto da Torquil Jones e prodotto da John McKenna e dall'ex pilota di Formula 1© Mark Webber. (ANSA).