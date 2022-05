I David, il cinema e l'ora delle sfide difficili

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 02 MAG - "La crisi della sala cinematografica da noi si presenta superiore rispetto a quella di altri paesi europei, questo spinge ad interventi e ad aver cura di questo patrimonio civile". Questo uno dei momenti chiave del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella stamani al Quirinale dove ha incontrato i candidati ai Premi David di Donatello 2022. E questo nello stesso giorno in cui il box office indica in modo impressionante la crisi della sala con la flessione del 48% sul fine settimana precedente."Ci sono momenti in cui si è chiamati ad affrontare sfide difficili - fa notare il Capo dello Stato -Questo è uno di quei momenti. Il cinema di oggi e di domani avrà caratteristiche diverse, che voi dovrete ideare, progettare, costruire".

La cerimonia, condotta da Pilar Fogliati e trasmessa in diretta su Rai 1, è stata aperta da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, che ha definito la sala "lo snodo più importante della filiera cinema". Dopo di lei è intervenuto il ministro della Cultura, Dario Franceschini che sul problema delle sale anticipa: "Stiamo lavorando, tra le varie cose, a un intervento normativo che stabilisca un sistema di 'finestre' (il tempo stabilito tra l'uscita in sala e lo sfruttamento sulle piattaforme, ndr) che non valga soltanto per i film italiani in generale, ma per tutti i film".

Da un presidente rilassato e in gran forma arrivano poi i complimenti a Giovanna Ralli e a Sabrina Ferilli , la prima ha ricevuto il David alla carriera, la seconda un David speciale : "Giovanna Ralli in particolare per la mia generazione è una leggenda con la sua eleganza e la sua maestria- dice Mattarella- La ringrazio per le sue parole. Sabrina Ferilli: immagine simpatica, trascinante, irresistibile nella sua bravura. Due attrici romane, che ora sono ufficialmente nella storia del David. Due premi meritatissimi".

E ancora il presidente: "Il cinema mantiene perennemente presente il ricordo e non dimentica naturalmente di essere immerso nella società del suo tempo. La guerra scatenata nel cuore dell'Europa da un'aggressione inaccettabile scuote le nostre coscienze. Il cinema italiano oggi è protagonista nella solidarietà con artisti ucraini, da noi ospitati. La cultura non si ferma. Neppure di fronte alla guerra. La cultura unisce.

Supera i confini - limiti che essa non contempla - ed è fondamentale per ricreare condizioni di pace".

Ad intervallare la lettura delle candidature ai premi, un'esecuzione di Rita Marcotulli con il suo quartetto jazz. Tra i brani musicali interpretati :"Two on the road" di Henry Mancini, "Negro Zambon" di Armando Trovajoli e un medley delle colonne sonore di Ennio Morricone da "C'era una volta in America" e "Metti una sera a cena".

Domani sera, per la 67a edizione dei David di Donatello, ci sarà la diretta tv su Rai 1 alle 21.25 da Cinecittà, con Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer a condurre la cerimonia. In corsa 122 film per 24 categorie. Tra le 23 opere italiane con più nomination in testa, a pari merito, troviamo: È STATA LA MANO DI DIO e FREAKS OUT con 16 candidature. Seguono: QUI RIDO IO con 14; ARIAFERMA e DIABOLIK con 11 e, infine, A CHIARA, ENNIO e I FRATELLI DE FILIPPO con 6. (ANSA).