Gala del Met: Kardashian in abito Marylin? La possibilità scatena i fan

Kim Kardashian stasera al gala del Met con l'iconico abito indossato da Marilyn Monroe per cantare "Happy Birthday Mr President" a JFK? La possibilità intriga i fan dell'influencer dopo che la 41enne, diva della moda e del web, ha fatto allusione a un abito "dentro cui deve assolutamente poter entrare" e a una sua recente visita al museo della Florida dove si trova il leggendario vestito.

L'abito di Marilyn rientrerebbe perfettamente nel tema "Gilded Glamour and White Tie" indicato ai partecipanti alla festa di stasera. "Metterò un abito che non può essere modificato o alterato. Verrò al gala solo se ci entro", ha detto nei giorni scorsi Kim, scatenando la fantasia dei fan. La Kardashian, con il boyfriend Pete Davidson, è stata vista di recente al Ripley's Believe It or Not! Museum di Orlando dove l'abito di Marilyn è in mostra. Disegnato da Jean Louis, era così attillato che dovette esser cucito addosso alla diva per la performance del 19 maggio 1962 al Madison Square Garden tre mesi prima soltanto del suicidio. Il museo ha comprato il vestito all'asta nel 2016 per la bellezza di 4,81 milioni di dollari.