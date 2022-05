Fedez e Chiara Ferragni al Gala del Met

Fedez e Chiara Ferragni partecipano al gala del Met: "The Ferragnez go to Met Gala", ha annunciato l'influencer sul suo profilo Instagram. La coppia accompagnerà Donatella Versace, taggata dal post di Chiara che nel 2015 è stata una delle prime star di Internet a sfilare sul tappeto rosso del Met, un evento considerato l'equivalente degli Oscar per la moda.

Chiara Ferragni ha fatto riferimento a quel Gala di sette anni fa quando andò' invitata da Calvin Klein. "Era un momento deprimente della mia vita. Vivevo a Los Angeles, ero in una relazione che non fuzionava, mi sentivo sola e in gabbia professionalmente, con gli altri che prendevano le decisioni per me", ha scritto l'influencer: "Se quella Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022, piangerebbe di gioia, e questo è cosa significa per me questo Gala di oggi: mano nella mano con mio marito, felici e orgogliosi".