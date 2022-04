Scritto perduto di Charlotte Bronte venduto a 1,25 milioni a New York

Circa 200 anni fa una 13 enne creava un manoscritto di poesie scritte in caratteri minuscoli e lo rilegava con ago e filo in un libro in miniatura. Quell'adolescente era Charlotte Bronte, successivamente autrice del capolavoro Jane Eyre, e quel manoscritto disperso per anni è stato venduto per 1,25 milioni di dollari durante la fiera del libro antico a New York.

Il piccolo libro di 15 pagine realizzato nel 1829, grande come una carta da gioco, reca la scritta 'A Book of Ryhmes [sic] by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself', contiene dieci poesie del tutto inedite. L'ultima volta fu visto nel 1916 ad un'asta a New York dove fu venduto per 520 dollari.

Poi è scomparso dalla circolazione.

Secondo quanto scrive il New York Times il nuovo acquirente è un ente di beneficenza del Regno Unito, Friends of the National Libraries, il quale ha deciso di donare l'opera al Brontë Parsonage Museum a Haworth, nello Yorkshire, dove si trova anche una delle collezioni più grandi di manoscritti delle sorelle Brontë.

Il libricino sarà esposto e anche digitalizzato in modo da essere reso accessibile a tutto il mondo.