Biennale Arte, Leone d'oro all'americana Simone Leigh e a Gb

La Giuria della cinquantanovesima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, presieduta da Roberto Cicutto e curata da Cecilia Alemani, ha premiato col Leone d'Oro per la miglior partecipazione alla mostra 2022 "il latte dei sogni"l'americana Simone Leigh, con "Sovereignty".

La Gran Bretagna ha vinto il Leone d'Oro per la miglior partecipazione nazionale con il padiglione "Feeling Her Way", ai Giardini. La proclamazione, dal presidente dell'ente culturale Roberto Cicutto, è avvenuta nel corso della cerimonia delle premiazioni dell'edizione 2022 della Biennale, intitolata 'il latte dei sogni", curata da Cecilia Alemani. Il padiglione britannico, curato da Emma Ridgway, presenta l'opera di Sonia Boyce.