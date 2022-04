Maneskin sul palco a Coachella stasera

I Maneskin saranno sul palco di Coachella stasera, 17 di aprile. L'esibizione della band italiana è prevista alle 20 30 ora locale. Avranno 45 minuti per mandare in delirio il pubblico. I Maneskin sono nel line up con headliner The Weeknd e The Swedish House Mafia, i quali hanno preso il posto Kanye West dopo il suo forfait. Il festival considerato tra i più importanti a livello musicale soprattutto per il rock alternativo e le sonorità elettroniche si terrà in due fine settimana, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile.

Tre i line up previsti. Oltre a The Weeknd e The Swedish House Mafia, gli altri headliner sono Harry Styles e Billie Eilish. Per Styles è la prima volta a Coachella e il suo debutto viene a circa un mese dall'uscita del suo album 'Harry's House', il 20 maggio. In California, inoltre, Harry eseguirà per la prima volta dal vivo il primo singolo dell'album, 'As It Was'.