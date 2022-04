Gli spietati, 30 anni fa il crepuscolo del western

Trenta anni fa Clint Eastwood, a 62 anni, dava inizio alla seconda, folgorante parte della sua carriera, con un western ‘alternativo’, come è stato scritto, che per molti segnava anche la fine del genere. ‘Ero stanco di miti poco credibili’, dirà il protagonista di decine di western, tra grande e piccolo schermo, allievo devoto di Don Siegel e Sergio Leone (cui Gli spietati è dedicato), per spiegare come era nata l’idea di questo film la cui sceneggiatura rimase ferma per sei anni nelle sue mani.

Clint mette in scena se stesso come un vecchio killer che fa fatica a salire a cavallo, che ha la mira ormai precaria e che aveva promesso alla moglie, in punto di morte, che non avrebbe più né sparato né bevuto. Ma nessuno, come avrebbe detto Nietzsche, può saltare oltre la propria ombra. Nemmeno William Munny, l’ultimo grande cowboy del cinema americano, che torna in servizio per accaparrarsi la taglia messa da un gruppo di prostitute su un violento che ha sfregiato una di loro. Niente di eroico (né di femminista, almeno nelle intenzioni) perché Munny ha bisogno di soldi per mantenere i figli. Il piccolo gruppo che mette insieme, con il giovanissimo Kid che non ha mai ucciso e l’amico Ned (Morgan Freeman), è improbabile ma agguerrito e deve vedersela anche con l’antagonista principe, il violento sceriffo Little Big Dagget (Gene Hackman).

Molta riflessione e poca azione (non si è mai visto in un western un killer dire: ‘Uccidere un uomo è una cosa grossa’), ambienti disadorni e luci crepuscolari, negli Spietati a tratti sembra di essere più in un noir che in un western vero e proprio. Buoni e cattivi sono ovunque, anche dentro la stessa persona, e il compimento dell’azione ha meno importanza della amara riflessione sul senso (ambiguo) della vita. Quattro Oscar: miglior film (è uno dei tre western ad avere avuto questo onore nella storia dei premi dell’Academy), miglior regia, attore non protagonista (Hackman) e montaggio.