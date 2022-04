Alberto Angela: 'Compio 60 anni in viaggio con Ulisse'

"Torno esattamente 60 anni dopo nella città dove sono nato, ed è un grande piacere. Non sento di compiere 60 anni, ma due volte 30: in fondo l'età è l'equivalente di una targa appiccicata all'auto, ma poi com'è l'auto, cosa c'è dentro, chi la guida, è tutta un'altra storia". Alberto Angela è a Parigi nel giorno del 60esimo compleanno, sul set di una delle puntate del nuovo ciclo di Ulisse, il piacere della scoperta, in onda da domani in prima serata su Rai1. Ad attenderlo una testimonial d'eccezione, Catherine Deneuve: "E' un privilegio incontrarla. Fare cultura in prima serata non è mai scontato, va fatta in modo che vinca o si piazzi bene: è una grande responsabilità e la sentiamo tutta", sottolinea.

Il racconto storico, archeologico, divulgativo di Ulisse più che mai condensa la passione di Alberto Angela per la ricerca, la curiosità nei confronti dell'uomo e del mondo: "La sensazione non solo mia, ma di tutta la squadra che lavora con me - spiega - è che il punto di arrivo sia in realtà il viaggio stesso: non conta tanto la meta, quanto il modo in cui stai navigando, la polvere che hai sul viso e che parla del tuo sentiero. A 18 anni giravo in treno con l'Interrail e la cosa più bella, all'arrivo in una stazione, era decidere in quel momento dove andare. Nascere è vincere il biglietto della vita, un viaggio fatto di incontri, persone, luoghi. E io non ho mai smesso di farlo".

La prima tappa della nuova stagione di Ulisse è La notte del Titanic: a 110 anni dall'affondamento, il 15 aprile 1912, "cercheremo di capire cosa è accaduto - spiega il divulgatore - andando nei luoghi che hanno segnato le vicende del transatlantico. Saremo a Belfast, dove è stato realizzato, e dove furono costruite anche le navi gemelle, l'Olympic e il Britannic, e in Groenlandia, dove si è formato l'altro grande protagonista di questa storia, l'iceberg. E poi a Southampton, da dove il Titanic è partito per il suo viaggio inaugurale verso New York; a Londra, dove è allestita una mostra con gli oggetti appartenuti ai passeggeri. Tutti conosciamo la storia grazie al film pluripremiato agli Oscar: i personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet erano due persone realmente esistite, non si conobbero a bordo ma erano una coppia che cercava una nuova vita negli Stati Uniti e lui le regalò un pendente, anche se più piccolo di quello del film. Lei si salvò su una scialuppa, lui morì in mezzo alle acque gelide. E scopriremo che c'erano anche italiani a bordo, in particolare nell'equipaggio, fra gli addetti alle cucine".

La seconda puntata sarà dedicata alla Sardegna, "un'isola che difficilmente ha un ruolo da protagonista: le regaleremo la visibilità della prima serata offrendo una sorta di menu sensoriale, attraverso il colore del mare e della pietra, il suono del vento, l'odore del cisto e dell'elicrisio. Senza dimenticare la forza, l'orgoglio, la tenacia della sua gente". Alberto Angela indagherà poi sul cold case più antico della storia: La scomparsa del Neanderthal. In un viaggio alle origini dell'umanità, si cercherà di capire cosa è accaduto all'antica specie umana che abitava l'Europa e parte dell'Asia prima dell'Homo sapiens.

E poi ecco Parigi e la Belle Epoque: "Il focus sarà sugli impressionisti, che hanno reso indipendente l'arte, fino a quel momento chiusa nelle accademie, inseguendo la luce. Racconteremo gli anni straordinari della Boheme, dell'Opera Garnier, del Petit Palais dove si tenne l'Esposizione Universale del 1900 e venne presentata l'invenzione del cinematografo dei fratelli Lumière, dei Magazzini Samaritaine, del Moulin Rouge". Ci penserà la Grande Guerra a svegliare tutti da quel sogno: "Anche in questo momento siamo attoniti davanti al dramma del conflitto: quello che sta accadendo in Ucraina succedeva in fondo 80 anni fa da noi. Dobbiamo studiare il passato per capire il presente, fare della conoscenza uno sprone a spegnere questo incendio terribile della Storia".