Sono andati subito esauriti i biglietti per le semifinali e la finale dell' Eurovision Song Contest , la cui vendita online è iniziata questa mattina.

"Complimenti a tutti quelli che li hanno presi. Ci vediamo a Torino!", hanno scritto su Twitter gli organizzatori della manifestazione canora in programma a Torino dal 14 al 16 maggio, ricordando che "sono ancora disponibili i biglietti per Spettacoli per Famiglie e Spettacoli con Giuria".