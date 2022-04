No war-Milioni di cuori, Mazzocchetti per la Croce Rossa Italiana

Il tenore Piero Mazzocchetti interpreta il brano 'No war - Milioni di cuori' insieme ai bambini del coro Milleunavoce di Vicky Martinez diretto dal maestro Andrea Casamento, lanciando un messaggio di speranza a favore della cessazione di ogni ostilità e invitando tutti a donare alla Croce Rossa Italiana per sostenere gli interventi umanitari legati all'emergenza Ucraina. Con Mazzocchetti avrebbe dovuto cantare Asilia, giovane interprete ucraina, ma l'artista, in fuga dalla guerra, non ha potuto registrare la sua performance.

Questo inno di pace e di speranza è nato da un'idea del producer Marco De Antoniis, con testo scritto da Luca Angelosanti e musica composta e arrangiata da Francesco Morettini con la produzione dalla CP and Partners di Costantino Paolini. L'artwork della copertina è stato ideato da Umberto Stagni. "Siamo lieti di questa iniziativa che va a sostegno della nostra raccolta fondi", dice Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana. "Gli aiuti che stiamo mettendo in campo - aggiunge - che ci vedono impegnati in un ponte umanitario con l'Ucraina e con la Croce Rossa locale, stanno ricevendo il contributo di molti, sia privati cittadini che aziende, nonché il sostegno e la testimonianza importante del mondo della cultura e dello spettacolo che trova anche in questo brano musicale un importante esempio di solidarietà", conclude Rocca.