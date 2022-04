Cinema: incassi, in vetta 'Morbius', box office in risalita

Balza in testa alle classifiche Cinetel del week end 'Morbius' di Daniel Espinosa, con un incasso di 1.602.395 euro in quattro giorni. Il nuovo personaggio dell'universo Marvel, uno uno scienziato che diventerà suo malgrado un vampiro, toglie lo scettro a 'The Batman' che scivola al quarto posto con 355.772 euro per un totale di 9.722.285 euro in cinque settimane. Al secondo posto il cartoon di Pierre Perifel 'Troppo cattivi', su una banda di ladri e scassinatori costretta a convertirsi alla bontà e obbligata a battere il nuovo bullo in città che rastrella 1.160.617 euro. Gli incassi totali di 5.038.317 euro segnano una risalita del 75% rispetto alla scorsa settimana e una flessione del 43,71 sullo stesso periodo del 2019. Scende al terzo posto, dal secondo, Corro da te di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che ottiene 379.287 euro per un totale di 1.926.585 euro.

Tra i nuovi ingressi il drammatico 'Una vita in fuga' di e con Sean Penn nel ruolo del padre di Jennifer (la figlia del regista, Dylan Penn), genitore amorevole ma anche incallito truffatore, al quinto posto con 235.601 euro, e all'ottavo 'Coda-I segni del cuore' di Sian Heder con Emilia Jones, Troy Kotsur, realistico dramma di formazione che ha appena conquistato tre Oscar, con al centro l'adolescente Ruby che prima di andare a scuola, si prende cura dei genitori e del fratello, tutti afflitti da sordità, che guadagna 144.798 euro in quattro giorni.

Scendono dal terzo al sesto posto 'Spencer' omaggio alla figura della principessa Diana del regista cileno Pablo Larrain con 228.327 euro per un totale in due settimane di 656.861 euro, dal quarto al settimo 'Licorice Pizza' di Paul Thomas Anderson che guadagna 170.781 euro per un totale di 1.169.740 euro e dal quinto al nono 'Ambulance', l'action di Michael Bay interpretato da Jake Gyllenhaal che macina 95.168 euro, in totale 362.278 euro in due settimane.

Chiude la top ten il film d'avventura "Uncharted", in discesa dall'ottavo posto, con Tom Holland che guadagna 82.442 euro per un totale di 6.145.087 euro.