Cinema è settore trainante per economia, ma le sale piangono

Forse nessun altro comparto industriale può vantare allo stesso tempo (e quasi per le stesse ragioni) un'impennata, anche qualitativa, dell'offerta e insieme la crisi nera per tutto un suo settore. È la fotografia del cinema e audiovisivo italiani divisi tra pandemia, conflitto bellico e voglia di rinascita, raccontato oggi da istituzioni ed operatori, riunite nel convegno Anica "La Fabbrica delle Immagini non si ferma. Le industrie cineaudiovisive al lavoro, in un'Italia che vuole progredire".

Protagonista, un settore atipico, in piena trasformazione, molto polverizzato e concentrato, guidato da un radicale cambiamento della domanda, certo. Ma che "nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha reagito con determinazione - elogia il presidente del Consiglio Mario Draghi nel messaggio di saluto - Nel 2020 sono stati prodotti 252 film, di cui 161 interamente italiani, e 105 opere audiovisive. Sono segnali incoraggianti - dice - che indicano una continuità rispetto ai risultati economici positivi degli anni precedenti. Il Governo sostiene l'industria e gli operatori del settore attraverso investimenti significativi, a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per renderli ancora più competitivi e sostenibili".

Ed in effetti, sottolinea il Ministro della cultura Dario Franceschini, non solo "cinema e audiovisivo sono settori che traineranno la crescita industriale del Paese nei prossimi anni" ma "non c'è Paese che abbia investito di più per il mondo della cultura di tutti i Pnrr: ben 7 miliardi di euro".

Ma cosa vuol dire "audiovisivo" in Italia? I dati portati da Cassa Depositi e prestiti, contano un settore da 9 mila imprese e 65 mila posti di lavori diretti, cui se ne aggiungono altri 114 mila nelle filiere connesse. La forza lavoro è più giovane, con più donne, più qualificata e con maggiori competenze digitali rispetto alla media nazionale. Si genera un fatturato di 13 miliardi di euro, il 10% del totale europeo, con l'Italia quarto mercato di riferimento, terza per produttività dopo Germania e Francia. Per ogni euro di domanda finale di servizi audiovisivi, poi, in Italia si attivano 1,97 euro di maggiore produzione, ripartita in tutti i settori dell'economia, con uno dei moltiplicatori più alti (solo le utilities, alcuni servizi di trasporto e le costruzioni in Italia hanno un impatto superiore). A livello di imprese per lo più si parla di piccole dimensioni: l'84% nel 2019 aveva in media un fatturato inferiore al milione di euro. Solo il 2% ha superato i 10 milioni (da sole però rappresentano quasi l'80% del fatturato).

Con un primo allarme: la moltiplicazione negli ultimi anni di acquisizioni di imprese italiane da parte di multinazionali estere, mentre tra il 2006 e il 2021 sono cresciuti in maniera dirompente i mecati di india e Cina. L'Italia nello stesso periodo ha quasi dimezzato la quota sul valore aggiunto globale del settore, passando dal 3,7% al 2,1%.

La pandemia ha accelerato un cambiamento già in atto, rafforzando nuovi canali digitali di consumo e servizi in streaming, con il 54% del pubblico che dichiara di preferire un film a casa (con i Millennials in testa) e il 22% che non fa differenza con la sala.

Il settore ottolinea il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha dimostrato "grande resilienza". Ma ora, rilancia il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli, proprio "la successione pandemia-guerra in Europa pone la necessità di risposte efficaci. Il valore nazionale di queste industrie - dice - potrà continuare a crescere e a far progredire il nostro Paese solo con un grande gioco di squadra" tra "istituzioni, industrie consapevoli e nuovi talenti". Senza lasciare nessuno indietro. "Per noi - dice - l'esperienza del cinema in sala è e rimarrà cruciale: dal punto di vista esperienziale, sociale, culturale, e della catena del valore". Proprio per questo, annuncia Franceschini, a inizio marzo "ho firmato il decreto che porta a 90 giorni (e non più 30 ndr) la finestra d'attesa dalla prima proiezione in sala all'approdo in piattaforma per i film che ricevono contributi statali. Ora - aggiunge - stiamo lavorando, un po' come in Francia, per immaginare una norma che estenda la finestra anche a tutti i tipi di film, italiani e non". (ANSA).