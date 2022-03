Premi: il Cinzia Vitale 2022 alla siriana Asmae Dachan

È Asmae Dachan, la scrittrice e ambasciatrice di Pace italo-siriana, la vincitrice del Premio Cinzia Vitale 2022 che, annualmente, viene assegnato a chi ha saputo affermare i valori della solidarietà nel mondo. La consegna del riconoscimento avverrà domani 24 marzo, a Trieste, al Gran Galà di Primavera della Vitale Onlus che quest'anno festeggia il 10° anniversario di fondazione. Un evento che gode del patrocinio della Camera dei Deputati e in cui verranno consegnate, altresì, le benemerenze Filo di Seta e Spiga di Grano della onlus presieduta dal giornalista Roberto Vitale.

I premiati di quest'anno sono l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), nonché presidente del Comitato promotore di EXPO 2030, la giornalista Premio Pulitzer Alessia Cerantola, l'economista e accademico Angelo Riccaboni, già rettore dell'Università di Siena e attualmente presidente di PRIMA, Iniziativa Euro-Mediterranea di innovazione e ricerca sui temi dei sistemi alimentari e delle risorse idriche, la vietnamita Trang Le, presidente Council of Asean Fashion Designers, Manuela Conte, portavoce della Commissione Europea in Italia, Anna Gregorio, astrofisica nominata da Forbes Italia fra le "100 donne italiane vincenti" che negli ultimi dieci anni ha coordinato i gruppi che operano sugli strumenti a bordo delle missioni Euclid e Planck dell'Agenzia Spaziale Europea.

Tra i benemeriti 2022 della Vitale Onlus ci sono anche lo storico e scrittore Filippo Boni, Natasa Skoko, scienziata serba dell'ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology), Vanessa Cardin, ricercatrice equadoregna dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e Francesco La Bella, editore di Genius People Magazine, periodico internazionale distribuito nelle principali capitali europee e mondiali.

Il Gran Galà di Primavera della Vitale Onlus, che gode del sostegno della BCC Staranzano e Villesse, sarà anche l'occasione per fare il bilancio del progetto Winning Cervical Cancer in Africa sviluppato dalla Vitale Onlus in Ghana con il patrocinio di Unicef Italia e in partnership con la Diocesi di Trieste, l'Università di Trieste e l'I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo.

L'evento internazionale che si svolgerà a Trieste vedrà anche la consegna della Borsa di studio per la Pace Nelson Mandela agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico che hanno saputo essere ambasciatori per la Pace seguendo l'esempio dell'attivista sudafricano, fino al dicembre 2013 presidente onorario dei Collegi del Mondo Unito. Le vincitrici di quest'anno sono la serba Katerina Jovanovic e la kosovara Anjesa Shabani. (ANSA).