Palazzi e monumenti spenti per 'M'illumino di meno'

Una campagna con 16 regole da seguire per risparmiare energia e denaro riducendo i consumi domestici e non domestici. Il Comune di Firenze aderisce alla 18ma edizione di 'M'illumino di meno', la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. "Aderiamo anche quest'anno alla campagna 'M'illumino di meno' - ha detto l'assessore all'ambiente di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re - con un elenco di regole e buone pratiche che ognuno di noi è chiamato a rispettare per efficientare l'uso delle risorse energetiche. In questo momento storico infatti, di fronte al caro bollette e ad una guerra che vede coinvolto anche il tema dell'energia, abbiamo ritenuto doveroso fare la nostra parte: non solo per la tutela ambientale, ma anche come gesto di pace"