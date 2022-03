Charlotte Gainsbourg, ho capito di essere ucraina

"Credevo di essere russa, invece sono ucraina": è stata come un'epifania quella vissuta da Charlotte Gainsbourg che, parlando con l'ANSA, racconta di aver scoperto da poco le sue origini da parte di padre, ossia il famoso Serge, che era figlio di immigrati ebrei ucraini.

"Fin dalla nascita - spiega Charlotte, a Milano per presentare i suoi nuovi film "Gli amori di Suzanna Andler" e "Jane by Charlotte" - mio padre mi ha molto parlato delle sue origini, ma si diceva russo, perché i suoi genitori erano fuggiti dalla Russia nel 1917 e poi avevano vissuto le persecuzioni, in quanto ebrei, durante la seconda guerra mondiale. Ricordo che mia nonna aveva un forte accento russo, cui mi sono ispirata per il film 'La promessa dell'alba', dove interpreto la madre di Romain Gary, ma solo oggi realizzo che non era russo, ma ucraino". E questo oggi la porta ad avere "una reazione sentimentale verso ciò che succede, non riesco a smettere - racconta - di guardare le immagini di guerra alla tv ed è spaventoso, capisco la ragione di esistere come stato indipendente dell'Ucraina e al tempo stesso - riflette sorseggiando un tè - quel che succede mi ha rassicurato molto sulla tenuta dell'Europa dopo la Brexit. Oggi, vedendo l'Europa a fianco dell'Ucraina, sento che siamo solidali e che l'Europa ha una sua identità". Per quanto la riguarda, "farò tutto il possibile per mostrare il mio supporto all'Ucraina, ma il mio è solo un piccolo contributo, non amo essere un'attrice di quelle che si espongono politicamente, il mio mestiere è altro".

In quel mestiere, in quel mondo, Charlotte fin da adolescente ha trovato una terza famiglia: "Avevo la mia vita con mio padre, quella con mia madre e poi, dai 12 anni, quella con il cinema".

E ora, a 50 anni - incredibilmente affascinante anche in T-shirt bianca, jeans e sneakers, senza un filo di trucco - firma il suo primo lavoro da regista, che è un documentario su sua madre, l'altrettanto iconica Jane Birkin. Rapporto strano, il loro, come emerge dal documentario dove Charlotte sembra andare alla ricerca di questa celebre e famosissima madre, vista sempre come a distanza: "E' un film su di me che cerco mia madre e - ammette lei - dopo averlo visto anche lei mi ha detto che è il ritratto di una figlia che guarda la madre". Non a caso, il film inizia con una sorta di resa dei conti, con Charlotte che interroga Jane sul loro rapporto, quasi a colmare una distanza non data dal tempo ma dai rispettivi caratteri. "Tu mi intimidivi, eri misteriosa, una terra inesplorata" dice Jane alla figlia che la interroga. "Mi ha dato fastidio sentirlo, come se dicesse di essermi estranea - confessa Charlotte - mentre volevo sentirla vicina, ma durante le riprese, grazie a questa sorta di ginnastica quotidiana data dal parlare di tutto insieme, abbiamo scoperto una facilità di dialogo nuova per noi. Poi, quando il film è finito, siamo tornate naturalmente a essere più timide e distanti, il nostro rapporto di sempre si è reinstallato, ma questo per me vuol dire che non era una menzogna, bensì il frutto delle nostre personalità. Non valorizzavo questo rapporto pudico e rispettoso, credevo valesse meno di uno caloroso, ma alla fine - conclude - ho capito che non è così". (ANSA).