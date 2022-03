Gli occhi di Mezkal su ‘Tutta la città’

Dall’Eur all’estrema periferia di Roma, passando per San Lorenzo. Il tutto in una notte. E’ un viaggio in ‘Tutta la città’ il tema del videoclip del giovane rocker romano Mezkal, appena 17 anni, uscito a pochi giorni di distanza dal suo primo singolo. La regia è firmata da Jacopo Calleri, anche lui giovanissimo, che si è avvalso della collaborazione della Fondazione ITS Rossellini, il centro di alta formazione, unico in Italia, dedicato al mondo del cinema, della televisione e delle nuove tecnologie. “Se da una parte c’è una ‘storia’ che riprende il testo della canzone – spiega Mezkal -, dall’altra abbiamo voluto giocare sulla città, e il paesaggio urbano come protagonista”. “Abbiamo girato le riprese esterne in quella che forse è stata la notte più fredda dell’anno – aggiunge il regista Jacopo Calleri -. Tanto che arrivati al Tuscolo, per riuscire a riprendere proprio ‘Tutta la Città’, hanno smesso di funzionare le attrezzature elettroniche. Per le riprese interne, invece, abbiamo utilizzato il teatro di posa dell’Istituto Cinematografico Roberto Rossellini e ci siamo avvalsi della cooperazione dell’ITS Rossellini. A entrambi, oltre che a tutti gli studenti che hanno partecipato materialmente alla realizzazione di questo progetto, va il nostro doveroso ringraziamento”.