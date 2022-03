Bill Viola, il contemporaneo nel cuore di Roma

Si riapre sul cuore di Roma, a Piazza Venezia, il portone verde del meraviglioso Palazzo Bonaparte e si entra nel buio di una nascita, che è una rinascita ma anche creazione e presa di coscienza dell'uomo e del mondo sconvolto dagli elementi a partire da The Reflecting Pool, videoinstallazione di quello straordinario artista che è Bill Viola. In una mostra immersiva, totalizzante, intitolata Icons of Light, si parte dalla rappresentazione del liquido amniotico e dal viaggio di una vita, passando attraverso l'incessante migrare dell'umanità, il dolore, l'isolamento, per arrivare allo scorrere del tempo che è fuori e dentro ognuno di noi.

Complice l'intima architettura delle stanze del Palazzo Bonaparte, si dipana, in questo evento da non perdere, l'omaggio al più grande artista della videoarte dagli anni Settanta a oggi, Bill Viola, capace di unire la dimensione spirituale orientale con quella occidentale, la riflessione sulla cristianità con lo zen. Rinasce con lui il palazzo dopo lo stop imposto dal Covid e si confronta con la città di Roma, con una non convenzionale celebrazione per il mondo dell'arte contemporanea. Dal 5 marzo fino al 26 giugno i raffinati saloni che furono dimora di Madama Letizia Ramolino Bonaparte, madre di Napoleone, ospitano 15 opere opere di Viola - che coprono dal 1977 al 2014 - , in un'esposizione che attraversa tutta la sua produzione, dagli anni Settanta a oggi. La mostra, curata dalla moglie Kira Perov, direttore esecutivo del Bill Viola Studio, ospita quindi lavori che approfondiscono il rapporto tra uomo e natura, ma anche quelli ispirati dall'iconologia classica in un dialogo unico con le stanze barocche. ''Per interiorizzare tutti questi temi in un'unica mostra - scrive Kira Perov - i visitatori devono prendersi il tempo per osservare le opere in silenziosa contemplazione, forse persino concedersi la possibilità di riflettere sulla loro vita per intraprendere il proprio viaggio interiore. Con il favore dell'oscurità che avvolge le sale, le immagini mediate e rallentate proiettano lo spettatore in un mondo alternativo, molto diverso da quello che hanno lasciato all'ingresso''. Ed è in ogni caso un'esperienza da vivere.

Ognuno a suo modo. ''Sono passati quasi due anni da quando il Covid ci ha obbligati a chiudere le mostre, sconvolgendo le nostre abitudini e le nostre vite. A singhiozzo, abbiamo riaperto, richiuso, rimandato, anticipato, abituandoci ad avere un orizzonte temporale corto e a considerare normale il continuo cambiamento'', commenta con il sorriso sulle labbra Iole Siena presidente e ad di Arthemisia, convinta che ''in tutto ciò, l'amore per l'arte è rimasto immutato e si è anzi trasformato in una necessità, la necessità di vedere e respirare la bellezza, anelito verso l'eterno''. ''Con Bill Viola - spiega Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines - rendiamo concreta la nostra idea di accessibilità e di coinvolgimento di tutti i tipi di pubblico, specialmente quello più giovane, con laboratori didattici progettati per i più piccoli, percorsi dedicati alle famiglie e conferenze ideate per i ragazzi.

'Proteggiamo le emozioni' è l'idea che sostiene l'agire del progetto Valore Cultura: un atto d'amore verso il futuro, le nuove generazioni e le loro emozioni''.