Neri Pozza podcast, nuova collana al via con Pasolini di Maraini

S'inaugura 'Neri Pozza Podcast', nuova collana dell'editore Neri Pozza con storie a puntate, che prende il via il 9 marzo con 'Caro Pier Paolo' di Dacia Maraini, di cui è attesa l'uscita del libro il 3 marzo. Nella prima puntata del podcast in tre episodi, che racconta la storia della profonda amicizia tra la scrittrice e Pasolini, la Maraini leggerà tre lettere tratte dal libro. I podcast saranno scaricabili gratuitamente da Spreaker, Spotify, Apple podcast e sulle principali piattaforme di streaming.

A fine marzo uscirà il secondo podcast 'Maledetta Sarajevo' di Francesco Battistini e Marzio G. Mian, pubblicato a gennaio 2022, che si sviluppa a partire dal libro e diventa un viaggio sonoro in quattro puntate di Battistini e Mian, scritto a trent'anni dalla guerra di Bosnia.

"Neri Pozza Podcast è una scelta naturale per una casa editrice che fa della comunicazione della propria identità un aspetto fondamentale del proprio lavoro. La nostra ambizione, infatti, è pubblicare non semplicemente libri, ma opere che lascino il segno nella battaglia delle idee e, in generale, nella cultura del nostro tempo" spiega Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza.

"Da questo punto di vista, le due prime storie sono esemplari dell'indirizzo che Neri Pozza Podcast intende prendere. La pubblicazione di Caro Pier Paolo di Dacia Maraini diventa, nel podcast, l'occasione per ripercorrere il legame con la grande stagione letteraria del secondo Novecento, di cui Pier Paolo Pasolini è stato uno dei maggiori esponenti. Così come, nelle puntate del secondo podcast, Maledetta Sarajevo di Mian e Battistini offre lo spunto per mostrare una circostanza inaudita, divenuta ora di estrema attualità: che la guerra, brutale, feroce, nel cuore dell'Europa non è consegnata affatto all'armadio del Novecento.

Emanuele Trevi ha scritto una volta che non soltanto il fascino, ma l'essenza stessa della letteratura sta nel mistero della voce umana. Che i podcast, così come gli audiolibri siano oggi al centro dell'attenzione non stupisce affatto. Offrono la possibilità, irripetibile, di ascoltare e riascoltare, al di là del dilagante frastuono e della futilità delle immagini, voci che ci narrano storie, magnifiche o anche terribili, per comprendere il nostro tempo o per godere delle pagine migliori della nostra letteratura" sottolinea Russo.

Il progetto Neri Pozza Podcast si avvale della collaborazione del musicista e sound designer Simone Campa che ha composto le musiche originali della sigla e di ciascun podcast dove musica e suoni diventano veri e propri strumenti narrativi al pari della voce. (ANSA).