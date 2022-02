Vuitton apre due laboratori per lavorazione pelli lusso

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Louis Vuitton ha aperto due nuovi laboratori in Francia nel Loir-et-Cher, dedicati in particolare alle pelli esotiche. L'inaugurazione alla presenza del ministro dell'Economia Bruno Le Maire e di Bernard Arnault, presidente e ceo del Gruppo LVMH, il cui marchio del lusso capofila ha raggiunto nel 2021 "l'anno migliore della sua storia".

I due laboratori sono separati da pochi chilometri. Ad Azé, il nuovo laboratorio chiamato "Oratoire" è costruito secondo nuovi standard ecologici, con grandi vetrate e da settembre ha accolto poco più di un centinaio di pellettieri. L'altro laboratorio è di uno stile completamente diverso. Situato a Vendome, è un'abbazia restaurata, che ha aperto i battenti alla fine del 2020. Il laboratorio "Abbaye" mira a diventare il sito di punta di Vuitton per la produzione di preziose borse in pelle di alligatore. In definitiva, i due edifici, che portano a 18 il numero delle officine Louis Vuitton in Francia, dovrebbero ospitare 500 dipendenti.

"Il 2021 è stato un anno eccezionale per il nostro gruppo, eccezionale anche per Louis Vuitton, è l'anno migliore nella storia della maison" ha detto il ceo Michael Burke, durante l'inaugurazione. Lvmh nel 2021 ha realizzato 64,2 miliardi di euro di fatturato. "Le nostre artigiane spesso realizzano prodotti che sono in lista d'attesa" ha detto Bernard Arnault alla stampa. "Abbiamo l'ambizione di portare in vita questi vecchi mestieri della pelle che hanno contribuito alla prosperità di Vendome prima di scomparire". "Lvmh deve essere un modello per l'industria francese, in termini di creazione di valore, creazione di posti di lavoro ed esportazioni" ha stimato Bruno Le Maire, sottolineando i 35.000 posti di lavoro in Francia o anche "l'eccezionale successo di storia" di Louis Vuitton. Louis Vuitton attualmente impiega 4.800 persone nei suoi 18 laboratori in Francia e prevede 1.000 assunzioni aggiuntive entro la fine del 2024. (ANSA).