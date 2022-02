Addio a Cristiano Del Riccio, ha raccontato gli Usa per l'ANSA

Lutto nella famiglia dell'ANSA. E' morto Cristiano Del Riccio, per quasi un quarto di secolo corrispondente dell'agenzia dagli Stati Uniti e a fine carriera capo della redazione dell'ANSA in Nord America. Toscano e affezionatissimo alla sua Pulicciano in provincia di Arezzo dove si era ritirato con la moglie Iliana dopo avere lasciato l'America, Del Riccio aveva 71 anni. Prima di New York e poi Washington fino al 2011, era stato inviato a Mosca e successivamente, negli anni Ottanta, a Londra. Nel 2011 aveva vinto il Premio Amerigo conferito ai reporter che hanno contribuito ad una migliore conoscenza degli Stati Uniti in Italia in campo sociale, politico, economico e culturale.

Gli Stati Uniti, dove era arrivato nel 1987, gli erano rimasti nel sangue e sulle mille esperienze negli Usa aveva cominciato a scrivere un libro, "America dietro le quinte", lasciato incompiuto e pieno di aneddoti colti dal vivo. Una storia degli Usa attraverso reportage e notizie dalle molte campagne elettorali (da quella di George H. W. Bush padre contro Michael Dukakis all'ultima seguita con il trionfo di Barack Obama su John McCain), passando per l'appuntamento annuale degli Oscar frequentati per circa vent'anni e i grandi fatti di cronaca come il processo contro O.J. Simpson, l'assassinio di Gianni Versace a Miami e la scomparsa di Ylenia Carrisi a New Orleans, fino agli attentati di Al Qaida dell'11 settembre 2001 e i conseguenti attacchi all' Afghanistan e all'invasione dell'Iraq.