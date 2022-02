Musei: Borgonzoni, bene Atena, tornino anche fregi Partenone

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - "L'arrivo a Palermo della statua della Dea Atena si inserisce nel rapporto di stretta collaborazione intessuto tra l'Italia e la Grecia e prosegue nel cammino del rispetto delle reciproche storie e culture, a cui anche l'Unesco ha di recente guardato con favore. Restituire l'arte al suo contesto originale: è in questa chiave che va interpretata la sinergia tra i due Paesi, che si scambiano così un gesto dal forte valore simbolico e, ancora di più, politico".

Lo ha detto la sottosegretaria per la Cultura, Lucia Borgonzoni a Palermo, per l'arrivo della dea Atena.

"Il museo Salinas - ha aggiunto - oggi si arricchisce di una nuova testimonianza di un passato immortale, a disposizione per i prossimi quattro anni dei visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Un passato che le nuove tecnologie ci aiutano a valorizzare: le copie tridimensionali ci permettono infatti di rendere i reperti archeologici ancora più accessibili, consentendoci di preservare il contesto originario dell'opera".

L'accordo tra la Sicilia e la Grecia per Borgonzoni "è un esempio che deve valere per tutto il mondo". "I fregi del Partenone che sono in giro nel mondo, e penso alla Gran Bretagna - ha osservato la sottosegretaria - devono tornare dove sono nati e dove hanno senso di esistere. A Londra, grazie alle nuove tecnologie, può rimanere una riproduzione. Una strada che ci indica anche Unesco. Oggi è un primo passo, stiamo lavorando come ministero per avere un parere per lasciare il fregio, il piede di dea, alla Grecia e al suo popolo che deve poter ricostruire la sua storia", (ANSA).