Arriva Festival Maggio,opere mai viste e 10 sinfonie

Tre mesi di opere, concerti e trasferte per l'84esima edizione del Festival del Maggio musicale fiorentino che lancia un programma con sei recite di cui quattro mai viste al Maggio, 10 concerti sinfonici e anche un'opera dedicata ai bambini, 'Ayda e l'amore fatale'.

Il sipario sull'84/o festival si alzerà il 12 aprile con 'Orpée et Eurydice' di Christoph Willibald Gluck (repliche il 13, 19, 21, 23 aprile), nuovo allestimento mai visto al Maggio nella versione francese. L'opera segnerà anche il debutto operistico del maestro Daniele Gatti nel suo ruolo di direttore principale del Maggio. Le altre opere eseguite per la prima volta in assoluto nel teatro dell'opera fiorentino, sono 'Roméo et Juliette' di Charles Gounod (27/4 con repliche 30 aprile, 3, 5 e 8 maggio), 'I due Foscari' di Giuseppe Verdi (22 maggio, con repliche il 25, 28, 31 e 3 giugno) e 'Acis et Galatée' di Jean-Baptiste Lully (4 luglio con repliche il 6, 9, 11). Per l'occasione Federico Maria Sardelli sarà sul podio a dirigere l'Orchestra del Maggio e l'orchestra barocca Modo Antiquo, fondata dallo stesso Sardelli e considerata una delle migliori formazioni di musica antica della scena internazionale. In programma anche 'Le nozze di Figaro' di Wolfgang Amadeus Mozart nell'allestimento del 1992, che andrà in scena al Teatro della Pergola il 10 maggio (repliche il 12, 15, 18 e 20) con Mehta sul podio, e la nuova produzione di 'Ariadne auf Naxos' di Richard Strauss, che manca dalla programmazione del Maggio da 25 anni (l'ultima edizione fu diretta da Zubin Mehta nel 1997 con la regia di Jonathan Miller). La prima è in calendario il 7 giugno (repliche il 10, il 13, il 16 e 18 giugno) con la direzione Daniele Gatti e il sovrintendente Alexander Pereira che farà un cameo interpretando il maggiordomo. Agli appuntamenti operistici si aggiungono dieci concerti di cui otto in abbonamento e due fuori abbonamento: tre diretti da Daniele Gatti e quattro diretti da Zubin Mehta, uno da Myung-Whun Chung e inoltre è prevista la presenza dell'Orchestra Filarmonica nazionale di Russia, diretta da Vladimir Spivakov, e il recupero del concerto diretto da Manfred Honeck. Il concerto d'inaugurazione del 26 aprile, affidato a Daniele Gatti, sarà dedicato alla classicità con due opere ispirate ai miti della Grecia antica, la parte superstite del 'Il lamento di Arianna' di Monteverdi e 'Phersefone' di Igor Stravinskij. Invece il primo concerto con Mehta, il 29 aprile, prevede in apertura la Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler, segue l'appuntamento con l'omaggio mozartiano (29 maggio) in cui Mehta dirigerà le tre ultime sinfonie di Mozart.

Ampio spazio invece è dedicato a Beethoven negli altri due eventi con la bacchetta di Mehta. Il 13 luglio concerto fuori abbonamento omaggio a Firenze: il Coro e l'Orchestra del Maggio e i solisti Mandy Fredrich, Marie Claude Chappuis, AJ Glücklert, Florian Boesch, affronteranno nella cavea la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 per soli coro e orchestra. A chiudere il festival, il 14 luglio, il quarto appuntamento con Mehta e le musiche di Beethoven. Sono anche previste trasferte con concerti diretti da Zubin Mehta a Siena, Ravello (Salerno), Rimini e Macerata, e da Manfred Honeck a Forte dei Marmi (Lucca) e un convegno internazionale dedicato a Renata Tebaldi nei 100 anni dalla nascita. (ANSA).