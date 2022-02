Vitti, oltre 60 film ma anche teatro e tv

Quasi sessanta lungometraggi, più una quindicina di film tv e serie, ma anche prosa radiofonica e programmi televisivi.

Monica Vitti, che ha avuto come primo amore il teatro, con un corpo di performance ricco e sorprendente, testimonia sin dall'inizio, la sua versatilità e l'amore per le sfide. Ecco i titoli del suo percorso, fra grande, piccolo schermo e radio: Film Ridere! Ridere! Ridere! non accreditata di Edoardo Anton (1954) Adriana Lecouvreur di Guido Salvini (1955) Una pelliccia di visone, non accreditata di Glauco Pellegrini (1957) Le dritte di Mario Amendola (1958) L'avventura di Michelangelo Antonioni (1960) La notte di Michelangelo Antonioni (1961) L'eclisse di Michelangelo Antonioni (1962) Le quattro verità, episodio "La lepre e la tartaruga" di Alessandro Blasetti (1962) Confetti al pepe di Jacques Baratier (1963) Il castello in Svezia di Roger Vadim (1963) Alta infedeltà, episodio "La sospirosa" di Luciano Salce (1964) Deserto rosso di Michelangelo Antonioni (1964) Il disco volante di Tinto Brass (1964) Le bambole, episodio "La minestra" di Franco Rossi (1965) Modesty Blaise - La bellissima che uccide di Joseph Losey (1966) Le fate, episodio "Fata Sabina" di Luciano Salce (1966) Fai in fretta ad uccidermi... ho freddo! di Citto Maselli (1967) Ti ho sposato per allegria di Luciano Salce (1967) La cintura di castità di Pasquale Festa Campanile (1967) La ragazza con la pistola di Mario Monicelli (1968) La donna scarlatta di Jean Valère (1969) Amore mio aiutami di Alberto Sordi (1969) Dramma della gelosia - Tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola (1970) Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa di Marcello Fondato (1970) Le coppie, episodi "Il frigorifero" e "Il leone" di Mario Monicelli e Vittorio De Sica (1970) La pacifista di Miklós Jancsó (1970) La supertestimone di Franco Giraldi (1971) Noi donne siamo fatte così di Dino Risi (1971) Gli ordini sono ordini di Franco Giraldi (1972) La Tosca di Luigi Magni (1973) Teresa la ladra di Carlo Di Palma (1973) Polvere di stelle di Alberto Sordi (1973) Il fantasma della libertà di Luis Buñuel (1974) A mezzanotte va la ronda del piacere di Marcello Fondato (1975) Qui comincia l'avventura di Carlo Di Palma (1975) L'anatra all'arancia di Luciano Salce (1975) Mimì Bluette... fiore del mio giardino di Carlo Di Palma (1976) Basta che non si sappia in giro, episodi "Macchina d'amore" e "L'equivoco" di Nanni Loy e Luigi Comencini (1976) L'altra metà del cielo di Franco Rossi (1977) Ragione di Stato di André Cayatte (1978) Amori miei di Steno (1978) Per vivere meglio divertitevi con noi di Flavio Mogherini (1978) Letti selvaggi di Luigi Zampa (1979) Un amore perfetto o quasi di Michael Ritchie (1979) Il mistero di Oberwald di Michelangelo Antonioni (1980) Non ti conosco più amore di Sergio Corbucci (1980) Camera d'albergo di Mario Monicelli (1981) Il tango della gelosia di Steno (1981) Io so che tu sai che io so di Alberto Sordi (1982) Scusa se è poco di Marco Vicario (1982) Flirt di Roberto Russo (1983) Francesca è mia di Roberto Russo (1986) Scandalo segreto di Monica Vitti (1990) Sceneggiati e fiction televisiva I frutti dell'istruzione, di Leone Tolstoi di Claudio Fino (1955) L'alfiere, miniserie TV di Anton Giulio Majano (1956) Questi ragazzi, film TV di Claudio Fino (1956) Fermenti (Ah, Wilderness!) - serie TV (1957) Il tunnel di Giacomo Vaccari - film TV (1958) L'orso e il pascià di Luciano Salce (1958) Mont Oriol, miniserie TV di Claudio Fino (1958) Il borghese gentiluomo, film TV di Giacomo Vaccari (1959) Le notti bianche, film TV di Vittorio Cottafavi (1962) Les fables de La Fontaine, episodio "Le lièvre et la tortue" di Alessandro Blasetti (1966) Il cilindro, film TV di Eduardo De Filippo (1978) La strana coppia, di Neil Simon di Franca Valeri - film TV (1989) Ma tu mi vuoi bene? di Marcello Fondato - miniserie TV (1992) Prosa radiofonica RAI Le belle sabine di Leonid Andreief di Marco Visconti, trasmessa il 12 giugno 1963 La bugiarda di Diego Fabbri di Andrea Camilleri, trasmessa nel 1975 Programmi televisivi Ti conosco mascherina di Vito Molinari (1955) Gente che va, gente che viene di Enzo Trapani (1960) Qualcosa di Monica di Roberto Russo (1980) La fuggidiva di Monica Vitti e Giuseppe Rinaldi (Rai 3, 1983) Passione mia di Roberto Russo (1985) Domenica in di Adriana Borgonovo (Rai 1, 1993-1994) In ordine alfabetico (Canale 5, 1999) (ANSA).