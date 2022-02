Monica Vitti a tutta pagina su Libération

La foto in bianco e nero di Monica Vitti, con i capelli biondi disordinati, ricopre l'intera prima pagina di Libération di domani, che esce in edicola con un ricordo straordinario dell'attrice italiana scomparsa. Con il titolo in apertura "La Vitti éternelle", la Vitti eterna.

Seguono, all'interno, le prime cinque pagine interamente dedicate a Monica Vitti, con l'articolo principale "La sua ultima eclissi".