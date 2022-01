Gaber avrebbe compiuto oggi 83 anni, omaggio di Google

Omaggio di Google a Giorgio Gaber, protagonista del doodle di oggi. Gaber avrebbe compiuto 83 anni.

Ecco due articoli tratti dagli archivi dell'ANSA, in occasione della scomparsa del grande cantautore il primo gennaio del 2003

MORTO GABER: L'AMORE E LA FUGA DA MILANO, LA SUA MUSA / ANSA

Documento: 20030101 01766

ZCZC0397/SXB

R SPE S0B S41 QBXH

MORTO GABER: L'AMORE E LA FUGA DA MILANO, LA SUA MUSA / ANSA

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - (di Alfonso Neri) - ''E' su una

trama di circostanze tutte milanesi che si e' sviluppata la mia

carriera d'artista''. Cosi' Giorgio Gaber, che andava in Jaguar

all'Universita' Statale a prendere Ombretta Colli, raccontava il

suo lavoro, la sua vita e la nascita di una coscienza politica.

Perche' lo contestavano alla Statale per quella sua ''macchina

bellissima''. E lui ha cominciato a pensarci su.

Una trama tanto milanese quella della carriera e della vita

di Gaber, che il piu' grande chansonnier italiano amava

ricordare come i suoi spettacoli ''senza mai dare precise

coordinate di spazio e di tempo, fanno sempre riferimento a

situazioni tipicamente metropolitane''.

Andava con la Jaguar a prendere la fidanzata, che poi nel

1965 sposera', quel ragazzo che era nato da una famiglia veneta

- cognome vero Gaberscik - non agiatissima, in via Londonio,

zona Sempione. E che a 15 anni aveva iniziato a suonare per

curarsi e che poi si trasferira' con la chitarra al Santa Tecla,

un locale pochi passi dietro al Duomo. Dove conosce Celentano,

Jannacci e Mogol. Quello che diventera' il piu' famoso paroliere

italiano gli procura il contatto con la Ricordi per il primo

disco: quattro canzoni in tutto, compresa 'Ciao ti diro''.

Jannacci sara' invece un amico con cui confrontarsi di continuo.

Con il molleggiato, descritto da Gaber come ''un giovane

pazzo'', fara' i suoi primi spettacoli in giro per Milano, da

chitarrista.

Arrivera' poi il teatro, il suo vero amore: segnalato da

Paolo Grassi e scritturato dal Piccolo per portare il Signor G.

nelle piazze lombarde. Poi ci sara' la televisione, dove, non a

caso, si fa conoscere con un pezzo metropolitano: 'Com'e' bella

la citta''. Ha gia' cantato 'Porta Romana', con la quale

descrive a tutta Italia un quartiere dove si puo' ''andare in

giro per i prati fino a sera''. Una Milano d'altri tempi, che

dipinge un'immagine da Via Gluck di celentaniana memoria.

La facolta' di Economia alla prestigiosissima Bocconi e'

dimenticata. C'e' tanta musica e tanta Milano dentro Gaber. ''Ho

sentito molte ballate, quella di Tom Dooley e quella di Davy

Crocket - canta Giorgio - e sarebbe piaciuto anche a me

scriverne una cosi': invece niente, ho fatto una ballata per uno

che sta a Milano al Giambellino (un quartiere dell'estrema

periferia operaia, ndr), il Cerutti, Cerutti Gino''.

Ma Milano non era l'America. ''La chitarra ho iniziato a

suonarla che avevo otto o nove anni - ricordava Gaber in una

vecchia intervista - e miei miti erano jazzistici: ho iniziato

ad ascoltare dischi americani, in vinile, che facevano un

piacevole brusio mentre ci facevano sentire questa musica

stranissima e assolutamente sconvolgente''. Nei bar milanesi

provava a suonare le note d'oltreoceano, ''ma poi bastava che

arrivasse uno, non che fosse americano, ma fosse stato dieci

minuti in America, che suonava meglio di me''.

A Milano ci vive fino agli anni '80, all'ubriacatura della

Milano da bere. Poi scappa in campagna, in Toscana, dove ha

scelto di morire. Quando doveva tornare sotto il Duomo per

lavoro, gli veniva una stretta al cuore - confidava agli amici -

faceva fatica a viverci. ''Ma sono rimasto legato in tutto alla

mia citta' - raccontava - sento che qui ogni cosa mi appartiene,

quasi fisicamente''. Gli mancavano i bar con il biliardo. Come

quello del Cerruti, la' al Giambellino, dove gli amici lo

''chiamavano drago, dicevano che era un mago, una sera in una

strada scura... fingendo di non aver paura''. E Milano vuole

dargli l'ultimo saluto. Al Piccolo preparano la camera ardente.

Proprio la', dove il signor G ha cominciato il suo viaggio senza

tempo. (ANSA).

KDP

01-GEN-03 21:13 NNNN

MORTO GABER: IL CORDOGLIO PER UN GRANDE SNOB / ANSA

Documento: 20030101 00855

ZCZC0398/SXB

R SPE S0B S41 QBXB

MORTO GABER: IL CORDOGLIO PER UN GRANDE SNOB / ANSA

DAL PRESIDENTE DEL SENATO PERA A FO, PROIETTI E LERNER

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - La scomparsa di Giorgio Gaber, morto

oggi dopo una lunga malattia, ha colpito il mondo dello

spettacolo, della cultura della politica, che lo riteneva un

''grande'' sotto molti punti di vista.

Come il premio Nobel Dario Fo, che lo definisce un ''grande

commediografo'' oltre che ''un pessimista brutale ma mai

opportunista anche se i politici non lo hanno mai amato perche'

li graffiava, anzi randellava. Molti ricordano l'uomo di teatro,

il monologatore, il cantante - aggiunge Fo - ma Gaber e' stato

un grande commediografo e questo viene ricordato poco''.

''Un fenomeno da baraccone al contrario'': cosi' lo ricorda

invece Gad Lerner, suo estimatore, amico e autore della

prefazione di ''Parole e canzoni'', libro piu' cassetta

pubblicato da Einaudi Stile Libero nel maggio dello scorso anno.

Per Lerner Gaber era il ''re del palcoscenico con Celentano

Mina e dopo di lui solo Morandi'', oltre che ''un vero snob''.

La qualita' e' stata per Gigi Proietti la caratteristica

principale di Gaber e della sua arte. ''Si parla sempre di

qualita' - dice l'attore romano - e con Gaber se ne va uno che

era tutto qualita' e quindi in questo momento la sua e' una

perdita ancor piu' dolorosa''. Per Proietti, era inoltre un

''uomo capace di fare anche scelte, non solo politiche, di

gusto, stile e classe''.

''Con la sua perdita siamo piu' poveri, certamente dal punto

di vista artistico'', afferma Shel Shapiro, che conobbe

l'artista milanese 30 anni durante il Cantagiro. ''Negli ultimi

25 anni e' stato un grande del teatro e della musica - aggiunge

- In queste occasioni si fa molta retorica, ma e' veramente una

grande perdita per la musica in generale''.

Amico di lunga data di Gaber e della moglie Ombretta Colli,

il presidente del Senato Marcello Pera ha espresso a

quest'ultima ''con tristezza ed affetto'' il suo cordoglio

personale e del Senato. ''Con la sua musica, la

sua voce, la sua mimica - afferma Pera nel messaggio - Giorgio

Gaber ha accompagnato piu' generazioni di italiani e le ha

educate allo spirito civile unito ad un senso di critica ironia.

E' stata una testimonianza alta di impegno e di passione''.

(ANSA).

MV

01-GEN-03 21:19 NNNN