Morto l'attore Gaspard Ulliel a 37 anni in incidente di sci

L'attore francese Gaspard Ulliel, noto, tra l'altro per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio César per 'Juste la fin du monde', è morto oggi all'età di 37 anni, vittima di un incidente di sci: è quanto annunciato dalla sua famiglia in una nota trasmessa alla France Presse. "Vittima di un incidente di sci, oggi, Gaspard Ulliel è morto"; si legge nel comunicato.

"Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese": lo scrive in un tweet il premier francese, Jean Castex, rendendo omaggio a Gaspard Ulliel, l'attore morto oggi in un incidente sciistico all'età di 37 anni.