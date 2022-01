Vincenzo Salemme fa il pienone a Milano: "Noi artisti senza di voi non esistiamo"

Vincenzo Salemme fa il pienone al Teatro Manzoni di Milano per la prima di Napoletano? E famme ‘na pizza!, il nuovo show dell’attore e regista. La platea piena rincuora gli artisti in un momento delicato dovuto alla pandemia. Davanti al suo pubblico, a fine spettacolo, Salemme ha detto: "Noi senza di voi non esistiamo. Questa sera voi del pubblico ci avete regalato la vita. Speriamo di restituirvi in parte l’affetto ricevuto".

Il tour proseguirà per tutto il 2022 rispettivamente a Genova (20-22 gennaio, Teatro Politeama). A febbraio toccherà a Torino (3-6 Teatro Alfieri); Ferrara (9 e 10, Teatro Nuovo); Bologna (11-13, Teatro delle Celebrazioni); Cosenza (18-20, Teatro Rende). Napoli (dal 23 fino al 20 marzo, Teatro Diana); Bari (25-27 marzo, Teatro Team); Roma (dal 29 marzo al 25 aprile, Teatro Olimpico).