Emily in Paris 2, tra new entry e sorprese

E' stata la serie del 2020. Amata e, allo stesso tempo, molto criticata, si è parlato molto dello show di Netflix ambientato nella capitale francese. Lily Collins (Scrivimi ancora" e "Biancaneve") torna a vestire i panni di Emily, esperta di marketing americana che viene catapultata nella realtà parigina e che oggi, un anno dopo, si sente più a suo agio nella Francia dei cliché e dello sfarzo e decide di concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro, mettendo da parte le sue storie d'amore. O almeno, ci prova....

La seconda stagione di Emily in Paris sbarca su Netflix a partire dal 22 dicembre 2021. Il cast è formato da molti personaggi secondari, che ruotano in modo esilarante intorno a Emily: Philippine Leroy-Beaulieu veste i panni di Sylvie, Ashley Park interpreta Mindy Chen, Lucas Bravo ha il ruolo di del bel vicino di casa Gabriel, Samuel Arnold è Julien, Bruno Gouery come Luc, Camille Razat interpreta Camille e infine William Abadie è Antoine.

Se avete visto la prima stagione di Emily in Paris, c'è solo una cosa che vorrete sapere: cosa succederà tra Emily e Gabriel? L'americana seguirà i suoi sentimenti per l'affasciante chef, o opererà per l'amicizia? L'ideatore della serie è Darren Star, già conosciuto per progetti di incredibile successo, come Beverly Hills 90210 e Sex & The City. Emily in Paris è diventata subito virale ed è uno dei lavori firmati Netflix tra i più visti di sempre. Ruolo centrale quello delle costumiste Marylin Fitoussi e Patricia Field.

Lily Collins ha dichiarato: "Emily è arrivata a Parigi come Emily di Chicago. È ancora Emily e ama i colori, le stampe, gli stili, le trame, le forme, tutto… Ma c'è un'eleganza maggiore, un po' parigina nei look di questa stagione".

Clou della storia sarà una fuga in costa azzurra, tra Saint-Tropez e le sue feste in maschera in ville da capogiro.

Oltre al classico ci sarà anche un po' di novità. Come ha raccontato Lily Collins a Elle Uk, l'attrice e produttrice vuole dimostrare di aver colto le critiche di clichè allo show e di voler tornare con una maggiore attenzione a temi inclusivi.

"Volevo davvero che la diversità e l'inclusione davanti e dietro la telecamera fossero qualcosa su cui concentrarci in molti modi. Dando anche nuove trame a personaggi diversi, il che è stato davvero importante" ha raccontato l'attrice alla rivista.

Dunque non resta che aspettare il 22 dicembre.

Tra i personaggi di Emily in Paris ci saranno anche new entry: tra i nuovi volti che animeranno la stagione troveremo Lucien Laviscount nel ruolo di Alfie, un trentenne londinese che non ha nessuna intenzione di immergersi nella cultura francese. Tra Alfie ed Emily l'antipatia iniziale potrebbe trasformarsi in qualcos'altro. Si aggiungerà al cast anche Arnaud Binard, proprietario di un locale a Saint Tropez Laurent G, e Jeremy O.

Harris, che presterà il volto all'iconico stilista Gregory Elliott Dupree.

Darren Star ha dichiarato che il personaggio di O.Harris è stato scritto nei minimi dettagli. L'affascinante inglese riuscirà a far dimenticare Gabriel alla giovane fashionista? Lo scopriremo nei nuovi 10 episodi. Per usare le parole del suo capo Sylvie: "Hai il resto della tua vita Emily per essere noiosa quanto vuoi, ma mentre sei qui innamorati, fai degli errori. Se devi fare Parigi per un anno, per l'amor di Dio, fallo bene!".

