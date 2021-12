Springsteen vende suo catalogo alla Sony per 500 milioni

Bruce Springsteen ha venduto i diritti per il suo intero catalogo musicale alla Sony per circa 500 milioni di dollari , stando alle testate americane Billboard e New York Times. La vendita include non solo il catalogo dei brani incisi da Springsteen ma anche il suo lavoro da autore, con classici come 'Born in the Usa', scrivono le testate citando fonti informate.