Baltimora, la musica è lo sfogo per tutte le mie emozioni

MILANO - Al termine di un percorso tra inediti e cover, duetti e tanto lavoro, è stato Baltimora ad aggiudicarsi l'X Factor italiano 2021. Secondo classificato nello show di Sky prodotto da Fremantle, gIANMARIA, seguito dai Bengala Fire al terzo gradino del podio e da Fellow, al quarto.

All'anagrafe Edoardo Spinsante, 20 anni da Ancona, il vincitore della gare ha fatto tutto il suo percorso all'interno di X Factor accompagnato dal giudice Hell Raton. Vocalità e penna interessanti, Baltimora è anche produttore per altri musicisti, suona il pianoforte e la chitarra. "Ho sempre fatto musica per me - ha raccontato il neo-vincitore - perché è qualcosa che mi da tanto e che mi diverte fare. Per me la musica è uno sfogo alle emozioni, che siano positive e o negative. Mi sono divertito molto su questo palco incredibile. Spero di poter continuare a fare la mia musica e di farla con altri in veste di produttore, così da poter spaziare e arricchirmi in termini di esperienza". Da subito, Baltimora, ha puntato molto sui testi e sulla forza della parola, tanto che già nelle selezioni aveva proposto, oltre ai suoi due pezzi inediti, anche 'La ballata della moda' di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan e in semifinale ha duettato con Fulminacci. Per Hell Raton è la seconda vittoria in due edizioni.

"Mi considero vincitore a prescindere - ha invece commentato gIANMARIA - e mi considererei tale anche se fossi uscito molto prima. Mi porto a casa l'esperienza del palco, dei vocal coach e dei produttori che mai avrei potuto avere in così poco tempo.

Non mi aspettavo nulla e questa sera ci siamo guardati dicendoci che non c'interessava la classifica finale". Sul fronte della musica live, sopra il resto, sembrano puntare i Bengala Fire.

"La dimensione del palco - hanno detto dalla band - è quella in cui ci troviamo meglio. Abbiamo voglia di tornare a suonare e, chissà, magari in futuro tornare ancora al Forum". Soddisfazione e anche un rimpianto per Fellow. "Mi è dispiaciuto non fare i best of - ha commentato il giovane cantante, che lo scorso hanno ha partecipato anche a Castrocaro - perché ci avevamo lavorato tanto". Un'edizione, quella appena conclusa del format di Sky, che ha visto tante novità. "Abbiamo cambiato tanto e osato altrettanto - ha detto Eliana Guerra, showrunner di X Factor 2021 - ed è stata un'avventura bellissima, forse una delle più belle con X Factor. E' stato un anno strano e anche difficile, con il primo vero XF figlio della pandemia e che, se all'apparenza sembra essere stato normale, in realtà è stato complicatissimo, più dello scorso anno nel quale abbiamo vissuto in una bolla. Il mondo fermo ci proteggeva. Sono orgogliosa perché abbiamo portato in tv bella musica. Magari cambieremo ancora e il bello sta proprio qui, nel poterlo fare".