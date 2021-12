Tff premia Between two dawns del turco Selman Nacar

BETWEENS TWO DAWNS del regista turco Selman Nacar ha vinto il premio come miglior film alla 39/a edizione del Torino Film Festival con giuria presieduta dall'ungherese Ildikó Enyedi e composta da Alessandro Gassmann, Evgeny Galperine, Isabel Ivars. Premio speciale ex aequo a IL PIANETA di Amalia Ulman e a PIUME di Omar El Zohairy. Ex aequo anche Miglior attore, alla coreana GONG SEUNG-YEON, interprete di ALONERS di Hong Seong-eun, e al tedesco FRANZ ROGOWSKY per GROSSE FREIHEIT di Sebastian Meise. Miglior sceneggiatura a UNA RAGAZZA CHE STA BENE di Sandrine Kiberlain; 'Stella della Mole' per l'innovazione artistica a Monica Bellucci

BETWEENS TWO DAWNS è stato scelto perché - si legge nella motivazione - "riesce, con straordinaria capacità di scrittura e regia a raccontare una storia credibile, che ci fa ridere, emozionare e che ci sorprende. Un film maturo, diretto con sobrietà intelligente e che rivela un nuovo grande talento". Per il Premio Speciale, la giuria ha premiato IL PIANETA "per la sua denuncia lievemente comica ma ugualmente emozionante dell'incerto futuro dell'Europa e del declino della società moderna esposta attraverso la particolare relazione madre e figlia". Nel caso di PIUME viene premiato "un autore potente, audace ed espressivo che domina con maestria i numerosi livelli del linguaggio cinematografico".

Tra i corti miglior film BABATOURA di Guillaume Collin (Canada), premio speciale della giuria a NIGHT di/by Ahmad Saleh (Palestina). La giuria diTFFDoc / Internazionale.doc, composta da Catherine Bizern (Francia), Kristina Konrad (Germania) e Michael Wahrmann (Israele), ha scelto '918 GAU di Arantza Santesteban Perez (Spagna). premio speciale ad ANOTHER BRICK ON THE WALL di Nan Zhang (Cina).