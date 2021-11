Musica: un messaggio di pace a Belgrado dal compositore Sini

Un messaggio di pace per i Balcani arriva da un compositore e direttore d'orchestra italiano.

Giorgio Sini, dopo aver diretto il concerto al teatro Kolaraz di Belgrado, consegna nelle mani del Presidente del Ministero della Difesa, Nikola Zivkovic "L'angelo della Pace", una scultura in terracotta "per rendere omaggio alle vittime della guerra nei Balcani del 1999".

Sini, che è anche pianista, ha diretto l'orchestra Sinfonica "Stanislav Binicki", il "Quartetto di Belgrado" e il violoncellista Dusan Stojanovic. Invitato dall'Istituto di Cultura italiano di Belgrado, ha fatto eseguire musiche di Luigi Boccherini, concerto per Violoncello e orchestra in si b; Wolfgang Amedeus Mozart, sinfonia n 40 K 505; Edward Elgar concerto per Quartetto d'archi e orchestra op. 47.

Il concerto ha avuto un grande successo, ma a scatenare gli entusiasmi è stata anche la consegna dell''Angelo di pietra' al rappresentante del ministero della Difesa: una scultura appositamente creata per l'occasione dall'artista Betty Gobbo che rappresenta un angelo soldato con una colomba tra le mani "in atto di volar via come un segno di pace", spiega il maestro.

Il dono era accompagnato da una lettera, per le autorità di Belgrado, del Sindaco di Treviso, Mario Conte, "con l'auspicio che la musica sia ancora il mezzo per unire le comunità".

Sempre a Belgrado, Giorgio Sini ha presentato il suo brano "Angels on my piano". "Sono tornato a Belgrado dopo 20 anni, sempre grazie alla musica - spiega Sini che aveva diretto la Filarmonica della città durante i bombardamenti - e ho voluto materializzare i miei ricordi in questa scultura, fortemente voluta per esorcizzare il male della guerra che purtroppo ho visto con i miei occhi".