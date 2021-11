Sostenibilità e linguaggi, le sfide dei musei post Covid

Nuovi linguaggi, per avvicinare tutti i tipi di pubblico. Ma anche più sostenibilità, ambientale ed economica. A dispetto dei i numeri dei contagi che tornano a crescere, musei e parchi archeologici italiani del centro-sud provano a guardare al futuro post pandemia, ai cambiamenti già in atto e a quelli da fare. L'idea che ne viene fuori alla fine, è quella di una piccola rivoluzione che porta le istituzioni culturali a riscoprire l'importanza del territorio e del senso di comunità, a mettere insieme il locale con il globale, a cambiare linguaggi, investire sulla formazione e sul digitale.

Ma anche ad immaginare modi per contenere spese e consumi e di mettere in mostra la montagna di oggetti e di arte chiusa nei depositi. L'occasione è la Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, che da oggi, e fino a domenica 28 novembre, riunisce a Paestum centinaia di operatori turisti e culturali, tour operator e responsabili di istituti culturali, amministratori, studenti, e che al futuro del dopo pandemia dedica un lunghissimo incontro, protagonisti proprio i direttori di musei e siti, da Ostia Antica a Taranto, dal parco dell'Appia Antica a Roma ai nuovissimi autonomi di Matera e di Cagliari, solo per citarne alcuni.

Ne viene fuori la fotografia di una realtà in fortissimo fermento, costretta in tanti casi a fare fronte a difficoltà per la carenza di fondi e soprattutto di personale, in certe situazioni addirittura costretta a difendersi dalla criminalità organizzata (è il caso di Sibari in Calabria). Ma che in questi mesi ha lavorato a testa bassa per innovarsi e cambiare. Il "prima" lo presenta Alessandra Vittorini, direttrice della Fondazione Scuola Patrimonio beni e attività culturali con una ricerca (Musei In-visibili) dalla quale emerge, sottolinea, "la necessità di un rafforzamento delle competenze e nelle relazioni". I dati sono impietosi: a fine 2018 in Italia solo 1 museo su 10 aveva fatto la catalogazione digitale del proprio patrimonio, solo la metà degli istituti (51,1%) aveva un suo sito web e solo il 53,4% un account sui social, mentre 1 museo su 10 (9,9% poteva offrire una visita virtuale.

Era un'Italia, quella pre pandemia 2018, nella quale solo il 34% dei residenti secondo l'Istat poteva dire di aver visitato almeno 1 museo nell'arco dell'anno. Tant'è, nei mesi di chiusura le cose sono cambiate, come viene fuori anche dalla ricerca di Civita presentata da Simonetta Giordani "gli sforzi dedicati alla comunicazione digitale durante il lockdown hanno migliorato le performance anche dopo la riapertura". Anche se tantissimo resta ancora da fare, "bisogna imparare a pensare in digitale", immaginare nuovi modelli di business, far rientrare la "cultura nel perimetro della sostenibilità per far sì che anche le aziende investano". Molto aiuto, sottolineano in tanti direttori, è arrivato proprio dalla riforma Franceschini.

"Abbiamo visto accelerare processi che erano già in atto", sostiene il direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel. Nel sito archeologico forse più famoso al mondo, oltre 4 milioni di visitatori l'anno fino al 2019 e un'interazione con social e digitale che certo non ha problemi, si è deciso - racconta - di lavorare di più sul territorio, in qualche modo il tallone d'Achille del Parco, per recuperare le distanze con i locali: "Abbiamo coinvolto le scuole anche con un corso di teatro, a maggio saranno loro i protagonisti degli Uccelli di Aristofane rappresentato al Teatro Grande".

Alessandro d'Alessandro, che guida il Parco archeologico di Ostia, ricorda "la sfida più grande", quella dei fondi che potrebbero arrivare grazie al Pnrr, da usare per l'accessibilità, l'efficientamento energetico, la digitalizzazione: "Forse la metà di noi non sa cosa c'è esattamente nei suoi depositi". E se Eva degl'Innocenti, direttrice del Marta di Taranto, ricorda quanto sia importante per una realtà difficile come la sua ricostruire il rapporto con la comunità locale, anche Paolo Giulierini, direttore del Mann di Napoli, invita a puntare su territorio e comunità: il museo deve proporsi come il centro del quartiere", dice, allearsi con istituzioni, imprese, commercio, anche per "creare lavoro".

Mentre Filippo Demma da Sibari racconta di aver dovuto fare fronte anche ad atti intimidatori da parte della criminalità: "Stiamo riorganizzando i nostri musei cercando di ridurre le distanze con il nostro pubblico e lavorando sulla sostenibilità", dice spiegando che a Sibari, per mantenere il sito all'asciutto ci sono 9 pompe sempre in funzione che costano 100 mila euro di corrente all'anno: "con il Pnrr vogliamo realizzare un campo di energia rinnovabile visitabile dal pubblico, con due finalità, risparmiare ed educare". Intanto però c'è da fare fronte alle difficoltà pratiche.

Perché la pandemia, ricorda Stephane Verger direttore del Museo Nazionale romano, ha fermato i concorsi per i custodi: "Ci troviamo tutti in una situazione molto complicata". Oltre che con musei "concepiti in un'epoca nella quale c'era tanto personale e non mancavano le risorse". Come se ne esce? Intanto "riorganizzando i percorsi" per semplificarli e per renderli anche più facili da capire. La pandemia si spera finisca presto, indietro però non si torna. (ANSA).